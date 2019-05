Lo ha vuelto a hacer. Rihanna ha desafiado los estereotipos tradicionales de la industria de de la moda para dar la oportunidad a Jo-Ani Johnson, una modelo de 67 años que la ha cautivado por completo.

Tras lanzar su línea de cosméticos Fenty Beauty, la cantante se atrevió con una línea de lencería bajo el sello de Savage X Fenty. Ahora, vuelve a estar de enhorabuena con el lanzamiento de su colección de ropa contemporánea y de lujo, Fenty. Pero lo cierto es que detrás de todo esto se esconde una misión por cambiar la concepción que la industria y la sociedad tienen acerca de la moda, defendiendo así la diversidad física y la belleza natural y universal.

Ya en Fenty Beauty, Riri desafió los estereotipos vendiendo 40 tonos de bases de maquillaje, desde las pieles más claras hasta las más oscuras. Del mismo modo ocurrió con Savage X Fenty, donde ofrece una visión de que la belleza habita en todos los cuerpos, de cualquier forma, color y estado. Para ello contó con modelos de todo tipo, incluidas algunas embarazadas.

La historia se repite. En el caso de Fenty, nuestra protagonista ha lanzado un teaser de esta colección, y en él podemos ver a mujeres de todas las razas, formas y edades. Una de ellas es Jo-Ani Johnson, la modelo de 67 años que ha marcado un antes y un después en la industria de la moda. ¿Por qué no?

Rihanna ficha a una modelo de 67 años para su colección de Fenty

Su emocionante historia

Johnson se ha convertido en todo un referente para millones de personas de todas las edades. Según ha explicado Refinery29, su carrera comenzó con una foto en mitad de la calle para la que ni siquiera quería posar. Estaba en Manhattan con su marido Peter cuando una fotógrafa le preguntó si podía hacerle una foto.

"No quería, pero mi marido me dijo 'Venga, deja que te la haga'", explica. Unas semanas más tarde, un agente contactó con la mujer para pedirle grabar un vídeo de su pelo gris. "Pregunté a mi marido primero y de nuevo me dijo 'Hazlo. Inténtalo'. No sabía qué querían. Estaba casi jubilada y trabajando en mi negocio de té. Pero fui y así surgió el vídeo de Allure", añadió. Un vídeo viral en el que Jo-Ani explica cómo afronta el envejecimiento.

En esta misma entrevista, la modelo confiesa que la muerte de su marido en noviembre del año pasado convirtió la moda en una pasión imparable. "Siempre le digo a la gente que lo hago porque a él le encantaba que lo hiciese. Sé que le hubiese gustado que yo siguiese haciéndolo", explica. Ahora ya posa en pasarelas y revistas como Vogue.

Jo-Ani se ha convertido en una de las modelos referentes a nivel internacional. Rihanna no podía desaprovechar su talento y belleza para incluirla en la campaña de su nuevo gran proyecto. Y tú, ¿qué opinas de su decisión?