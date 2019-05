Tras la celebración del Festival de la Canción de Eurovisión el pasado 18 de mayo, aún muchos no hemos podido parar de tararear Arcade, el tema del holandés Ducan Laurence que se hizo con la victoria.

El artista de 25 años logró acabar con los 44 años de espera para que su país volviese a ganar este concurso. "He hecho historia, pero aún no me he dado cuenta", declaró.

Con la compañía de su piano y un toque minimalista, Laurence se subió al escenario de Tel Aviv para emocionar a más de 200 millones de espectadores. Cumplió con su objetivo, y lo hizo con una balada que caló hondo en lo más profundo de todo un continente "y parte del extranjero".

Conoce a Duncan Laurence, el ganador de Eurovisión 2019

"Siempre me inspiran las historias que me conmueven, las experiencias personales reales de mi propia vida o las de alguien más. Arcade me inspiró en la historia de alguien a quien amé profundamente, que murió a una edad temprana. Las palabras, los acordes y las melodías me vinieron automáticamente como si cayeran del cielo. Cambió de ser una historia muy personal a una historia a la que todos pueden conectarse", explicó el neerlandés.

El joven, que comenzó su carrera en la Rock Academy de Tilburg, participó en la quinta temporada de The Voice Holanda. Aunque, quizás, uno de los datos a destacar es que, junto a Jihad Rahmouni, escribió Closer, la canción para el grupo de K-Pop TVXQ.

Pero la vida del de Spijkenisse nunca fue fácil. Sufrió bullying y la música se convirtió en su mayor refugio, pues ésta le otorgaba la seguridad que necesitaba.

Y eso no es todo. En una conferencia de prensa días previos a la celebración de la final de Eurovisión, nuestro protagonista confesó que es "un ser vivo, bisexual y músico". Esto llegó a ojos de los usuarios, quienes no dudaron en otorgarle el apoyo que merece.

Un apoyo que ha llevado a Duncan a lanzar su álbum debut a finales de este año y a organizar una gira internacional cuyas fechas europeas ya han visto la luz.

Y tú, ¿estás listo/a para la nueva era musical de Laurence?