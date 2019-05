12 de 14 Ed Simons y Tom Rowlands de The Chemical Brothers harán gala de su veteranía en la noventera escena big beat. Lo suyo no son las medias tintas: los hermanos químicos lo apuestan todo al baile y siempre salen airosos. El visionario No Geography es su último disco, publicado este mismo año y del que destacamos canciones como Eve Of Destruction y Got To Keep On.