1 de 7 El musical de La Llamada se ha convertido en todo un fenómeno. Desde que se estrenó en 2013 en el Teatro Lara de Madrid, no ha parado de recibir gente. Lo que empezó como un pequeño (pero muy original) proyecto de los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi), se ha convertido a día de hoy en todo un referente de la cultura pop madrileña. Pero no solo eso, seis años después, la obra de teatro continúa en cartel. ¡Hasta se ha adaptado en distintos países! Pero la cosa no se quedó ahí, en 2017, los Javis estrenaron la versión cinematográfica de la historia con el cast original: Macarena García, Gracia Olayo, Anna Castillo, Belén Cuesta y Richard Collins-Moore. Por el elenco, en estos seis años han pasado caras muy conocidas como Ruth Lorenzo, Brays Efe, Angy o Andrea Guasch. Pero también, muchos triunfitos de las nuevas generaciones. En LOS40 recopilamos aquellos que han aparecido.