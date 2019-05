¡Nos emocionamos con una pedida de mano en directo!

Según un estudio al que ha llegado el equipo de Anda Ya, hemos descubierto que el matrimonio, después de todo, parece ser el mejor estado para estar sanos y felices. Los científicos europeos afirman que las parejas casadas viven más y mejor que los solteros.

A pesar de las dificultades y obligaciones que conlleva el estar casado, las mujeres tienen una tasa de mortalidad entre 10 y 15% menor que la de toda la población. Y no solo eso, una relación de pareja larga está asociada con una mayor calidad de vida al pagar menos dinero en impuestos y aprovechar más los recursos.

Con estos datos, y con lo que nos gusta a nosotros una buena sorpresa, hemos contado con dos personas muy especiales, que seguro vivirán mejor, según dice este estudio, a partir de este momento. Estamos seguros que, tantos ellos como nosotros, no olvidaremos jamás este día.

María José de Murcia hoy esperaba una llamada muy especial, pero no imaginaba hasta qué punto. Mientras contactábamos con ella desde Anda Ya, su pareja Cristian la esperaba escondido muy elegante, con un ramo de flores, una alfombra roja y pétalos que llegaban hasta él.

Mientras su hermana se encargaba de grabar cada segundo de este momento, Dani Moreno ‘El Gallo’ y Cristina Boscá, ayudaban a María José a encontrar las pistas para llegar hasta él.

Una vez superada esta peculiar prueba de obstáculos al más puro estilo andayero, allí estaba Cristian esperándola con una sonrisa, una carta y muchos nervios:

“Quiero felicitarte por tu 25 cumpleaños, muchísimas gracias por estos años juntos que parecen una vida entera. Me has querido siempre, me has aceptado, respetado y demostrado. Era el momento de demostrarte porque tú fuiste, eres y serás la mujer de mi vida. Ante toda España quiero decirte algo… ”

Lo que pasa después es demasiado bonito para poder describirlo en solo unas palabras, no hay nada mejor que ver sus propias caras en el momento que sucede todo. Si quieres vivir con nosotros lo que ha pasado tras los micos, ya sabes lo que tienes que hacer… ¡Pincha en el vídeo!

Recuerda, para no perderte el día a día del programa y los contenidos exclusivos de Anda Ya, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.