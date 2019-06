Paula Gonu, la influencer que nos engañó a todos y ahora explica cómo lo hizo

A estas alturas de la película es raro el que no asocia redes sociales con postureo. Parece que hemos asumido que la realidad virtual es un escaparate de felicidad que, a veces, poco tiene que ver con la realidad.

Aun así, seguimos enganchados y convertirse en influencer es el objetivo y profesión, cada vez de más jóvenes que han visto en esta forma de vida una meta soñada: fiestas, viajes de ensueño, amigos…

Pero, no olvidemos que no siempre lo que vemos es real. Y para muestra un botón. Paula Gonu, una de las it girl destacadas de nuestro país, ha grabado un vídeo en el que nos muestra que se puede fingir una vida de ese tipo desde casa.

“Este vídeo no va ser un vídeo como los que estáis acostumbrados a ver en este canal. No es fácil, o sea, no ha sido fácil ni ha sido fácil hacerlo. Ni va a ser fácil que os lo explique, ni que me sienta cómoda haciéndolo… Sabéis que hace un par de días nos fuimos el Ales y yo de viaje a Ibiza yyyyyyyyyy…". Así comienza el último vídeo de su canal en el que tiene más de millón y medio de suscriptores.

Lo que viene después es una explicación sobre cómo ese supuesto viaje a Ibiza lo contaron en redes con un montón de stories y fotos pero que, en realidad, lo hicieron sin salir de casa.

“Muchas personas en youTube han fingido viajes, han hecho vídeos de viaje falso pero, que yo sepa, ninguno lo ha hecho sin salir de casa”, admitía ella en su propio vídeo.

Poco a poco nos va mostrando todos los trucos que utilizó, de manera casera, para mostrar una realidad que no era tal. Desde arena en la terraza para fingir que estaba en la playa hasta manteles con estampado tipo asfalto.

Además, ha contado con la complicidad de sus padres que también aportaron alguna que otra idea para hacer más creíble todo el experimento. ¡Para flipar!

En tan solo dos días el vídeo ha superado las 600.000 reproducciones.