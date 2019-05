La dieta de Chris Hemsworth es más verde de lo que piensas

El verano está a la vuelta de la esquina y, como casi todos los años, no has llegado a la operación biquini. Vamos, que posiblemente no puedas lucir abdominales en la piscina y en Instagram. ¡Pero no pasa nada, porque lo importante es disfrutar y dejar de lado los complejos!

Aun así, si quieres conseguir ponerte duro o dura como una roca, Chris Hemsworth (el mismísimo Thor) ha compartido con su seguidores cuál ha sido su magnífica dieta para conseguir ese aspecto: verduras y legumbres. Bueno, y una buena dosis de entrenamiento diario.

Ha sido su entrenador físico, Luke Zocchi, quien ha desvelado este secreto en una entrevista para la revista The Daily Telegraph: “Fue el baño mucho más. Si comes muchas legumbres y frijoles, te pones muy gaseoso”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chris Hemsworth (@chrishemsworth) el 1 Abr, 2019 a las 3:36 PDT

Pero eso no fue problema para Hemsworth. Zoochi, quien tiene una amistad con Chris desde hace muchos años (ambos crecieron juntos en la ciudad australiana de Melbourne), ha desvelado el truco para que la acumulación de gases no sea un problema: utilizar papel de algas y remojar las legumbres en agua.

Esta dieta, a base de legumbres y verduras, ha sido su principal fuente de proteínas y es que, tal y como ha revelado su amigo, la estrella de Hollywood es vegano en un 95% de su alimentación desde que vio What The Health, el famoso documental que habla sobre la industria alimentaria.

De hecho, durante los rodajes, Chris tenía que consumir un total de 3.500 calorías al día. Todas ellas repartidas en seis comidas. Vamos, una barbaridad. Teniendo en cuenta que no podía las proteínas directamente de la carne, el dietista se las administraba a través de hamburguesas de guisantes y de soja. Por supuesto, todo esto también iba acompañado de frutas, cereales y otro tipo de grasas. Vamos, que el bueno de Chris tiene una dieta ejemplar.

Así que ya sabéis, si queréis conseguir el cuerpazo de Chris Hemsworth, lo puedes hacer perfectamente con una dieta cien por cien vegana y libre de carne.