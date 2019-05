Selena Gomez sorprende con el mismo look que llevó Jennifer Aniston hace 20 años

Muchos de los jóvenes que crecieron en los noventa, lo hicieron teniendo de referencia a los actores y actrices de Friends. La famosa sitcom estadounidense –que a día de hoy sigue dando que hablar- se ha convertido en todo un icono pop. De hecho, algunos de los looks que lucieron sus protagonistas siguen siendo tendencia.

La mismísima Selena Gomez ha imitado uno de los estilismos noventeros más famosos de Jennifer Aniston. El pasado fin de semana, la intérprete de Back To You apareció luciendo un mono negro, una camiseta básica blanca debajo, unas gafas de sol de lente pequeña y una gorra hacia atrás en la cabeza.

Fue el look que escogió para ir a la iglesia en Los Ángeles y después salir con sus amigos a comer. Además de cómodo es muy chic.

El divertido estilismo ya lo lució la actriz de Friends en la película de 1997, Novio por alquiler. ¡Si hasta se ha puesto las dos trenzas como ella! Ha sido su amiga Connar Franklin la que ha desvelado la inspiración de Selena en sus redes sociales. ¡Y nos encanta!

Jennifer Aniston en 'Novio por alquiler' / 20th Century Fox

Cabe recordar que, en aquella cinta, Jennifer interpretó a una joven publicista de Nueva York con un gran sentido de la moda..

No nos extraña que Selena Gomez haya querido vestirse de esta manera. La ex chica Disney siempre ha sido una gran admiradora de Jennifer Aniston. De hecho, llevan años siendo amigas ya que las dos comenzaron a compartir representante. Ahora nos encantaría que Aniston decidiese imitar uno de los looks más famosos de Selena. ¿No sería genial?