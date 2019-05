Pablo López cambia de instrumento en el rodaje de su próximo vídeo

Pablo López está encantado con la vida, no hay más que seguirle en redes para darse cuenta. Y vale que esto de las redes es mucho postureo, pero tanta felicidad no se puede fingir y a él le rebosa.

Y aunque muchos artistas dicen que para componer es mejor el desengaño y los momentos de bajón, está claro que a él no le hacen falta. En pleno estado de satisfacción es capaz de crear canciones. Lo decía él mismo hace nada: “Mi amiga Nia me ha fotografiado el alma. Acabo de hacer otra canción…me meo”. A lo que ella respondía: “Tu risa, mi hogar. Me sigo meando…”.

Los comentarios se multiplicaban en seguida y nos encontrábamos algunos como el de Angy que no podía evitar lanzar un “jo, las canciones te salen de los poros. Qué suerte, ganas de escuchar”.

No para de componer. En la final de La Voz pudimos escuchar otra de sus nuevas creaciones que unos llaman Me conocen y otros, Mamá, no, por lo que dice el estribillo. Hace unas horas le veíamos tocarla, en esta ocasión no al piano, sino a la batería. Parece que el malagueño se defiende muy bien con los instrumentos porque los toca todos casi con la misma pasión.

Algunos ya han señalado que en el vídeo que ha compartido con su proeza a la percusión se oye la risa de fondo de una chica que podría ser Miriam Rodríguez. No sabemos si se trata de ella o de la fotógrafa Nia Rosas que últimamente tiene mucho trabajo con el cantante.

Porque por lo que cuenta en redes ha debido de grabar ya su próximo videoclip, aunque no sabemos si saldrá en él con nuevo instrumento. “Má Ma No. Rodaje, robado de mi Nia Rosas y pa Barna. Conciertos!!!”, escribía en su Instagram hace unas horas. De momento no ha dado más detalles, pero nos hace pensar que su nuevo material está más cerca de lo que podíamos imaginar.

Y mientras sigue con sus proyectos como el del concierto 360º que tiene previsto para este viernes y sábado en Barcelona. “Pues ya está…así, tal cual”, escribía hace unos días en redes sobre este evento, “estaré así: Solo. Con vosotros. SOLO. El piano y yo. Como en casa. Tu casa”. Un concierto que se engloba en el cartel de Polo Music Festival.

Está claro que tenemos Pablo López para rato y eso nos encanta.