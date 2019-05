Christina Aguilera presenta residencia en Las Vegas con mucho erotismo

Este viernes 31 de mayo Christina Aguilera estrena residencia en Las Vegas. Estará en el Teatro Zappos en el Planet Hollywood Resort & Casino ofreciendo su espectáculo The Xperience con el que asegura que se encuentra en “modo diversión”.

Y sí, vistas las fotografías que ha compartido para presentar este nuevo proyecto, está claro que tiene ganas de divertirse. Son obra de la fotógrafa de moda Elle Von Unwerth, con la que ya coincidió en la época de Back to basics. Empieza nueva etapa que poco tiene que ver con su último disco, Liberation, que publicó el pasado año.

“Liberation fue un momento más serio en mi vida en el que tuve que sacar las cosas del pecho y explorar sobre ello. Las Vegas ha llegado en el momento perfecto porque ahora estoy en modo diversión”, asegura en una entrevista con Galore.

Esta publicación ha realizado con ella una sesión de fotos que deja a la Christina Aguilera de la época de Dirty como la más inocente de todas. Sí, ha tirado de erotismo y no hay más que ver las fotos para darse cuenta de que está apostando fuerte. “Mamá tiene ganas de jugar”, escribía junto a alguna de estas imágenes.

Y es que, parece que está en un buen momento ahora que regresa a la música después de haber estado mucho tiempo centrada en la televisión. Fue coach, durante seis temporadas, de La voz y parece que no tiene buen recuerdo.

“Me estoy mojando los pies, saliendo de este modo estéril de televisión del que formé parte. Estaba infeliz y estoy deseando volver a mis raíces con lo que hago mejor, con mi arte, haciendo lo que me gusta hacer, crear y tener un propósito y un significado”, aseguraba.

Está dispuesta a disfrutar de esta nueva etapa en la que, además, no tendrá que prescindir de su papel de madre, algo fundamental para ella. “Estoy emocionada porque Las Vegas me da la oportunidad de no estar muy lejos de casa”, admitía, “puedo hacer malabares con los niños. Si me conoces, ya sabes que no me gusta que mis hijos estén con una niñera el 90% del tiempo”, añadía.

La cantante está casada con Matthew Rutler y tiene dos hijos, Summer Rain, de cuatro años y Max, de once. “Para mí es importante acostarlos y estar con ellos por la mañana si tengo que ir a trabajar. El caso es que quiero tener esos momentos y días específicos para estar con ellos. Acabo de regresar de Disney donde me he divertido con mi familia. Esas cosas son importantes”, explicaba.

Una faceta de madre entregada que contrasta con la imagen sexy y frívola de esta sesión de fotos que, suponemos que irá en consonancia con su nuevo espectáculo. “Es verdaderamente una experiencia para los cinco sentidos. Hay ciertas cosas que puedes tocar a lo largo del espectáculo y cosas que vienen del techo”, avanzaba, “no quiero desvelar demasiado pero queríamos dar una experiencia realmente envolvente para que puedas sentirla completamente”.

Tiene un objetivo claro con este nuevo espectáculo: “Ojalá inspire todos los sentidos para recargarse y permita a las personas sentir su niño interior”.