Pedos, quejas y otras cosas que hace tu pareja y te dan vergüenza ajena

¿Alguna vez te has sentido avergonzado por algo que ha hecho tu pareja? Si te ha pasado no eres el único. Es un problema más común de lo que parece, hay parejas que cuando están juntas en privado son felices y les encanta estar juntos, pero cuando salen a la calle… lo pasan fatal, tienen un sentimiento de vergüenza ajena hacia sus parejas.

Lo peor es que no es un sentimiento cómodo, te sientes mal y te culpas de pasarlo mal cuando tu ser querido hace algo que consideras inapropiado.

Esta vergüenza ajena generalmente viene motivada porque tu pareja actúa de manera diferente a como lo harías tú. Normalmente este problemilla viene motivado por las mismas razones: le gusta discutir, es intolerante, es criticón o es demasiado extrovertido...

Así les pasa a nuestros presentadores, Dani Moreno ‘El Gallo’ lo pasa fatal cuando sale a cenar con su mujer. Un plan que suelen repetir todas las semanas y de lo que se arrepiente cuando ella comienza a quejarse a todo volumen cuando el camarero hace la clásica pregunta de “¿qué tal la comida?”.

Cristina Boscá también tiene sus momentos de querer que la trague la tierra con su chico. Ángel tiene la “fea manía de llamar “jefe” a taxistas, camareros, panaderos…”, algo que a nuestra presentadora le parece rancio y como no, la saca de quicio.

Y no queríamos perdernos lo que sufren nuestros andayeros con sus parejas, Miki de Zaragoza sufre cada vez que va con su chica al karaoke. Ella sufre el clásico síndrome de OT, se piensa que con su voz va a levantar a todos de sus asientos… pero consigue todo lo contrario, “canta fatal y allí rechinan hasta los cristales… es terrible”, nos cuenta Dani.

Mi pareja me provoca vergüenza ajena Cuando...se le escapa un pedete de nada y desaloja toda una tienda, y solo quedo yo y la dependienta porque no le queda más remedio, que cobrarme, pero oye...el seguía mirando las fundas de móvil!!! Lo.matoooooo — Chufi Perez (@Chufi_sweet) May 31, 2019

Si esto os parece embarazoso, no os podéis imaginar lo que hace chico de Flor. Aunque viven en Valencia, se piensa que viven en Marruecos y su chico no puede ir a una tienda y pagar lo que pone en la etiqueta, tiene que soltar su frase estrella: “Amigo, un poco más barato, no puede ser...”, Flor estamos todos contigo.

