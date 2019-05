Pablo Alborán recibe un aluvión de felicitaciones por su cumple y lo celebra con una foto de lo más tierna

Este 31 de mayo Pablo Alborán está de celebración y es que estrena década ahora que acaba de cumplir los 30. Una edad muy redonda que le ha puesto nostálgico hasta el punto de rescatar del baúl de los recuerdos una foto de él cuando era prácticamente un bebé.

“Amigo…no te imaginabas estos 30 años, eh? Vamos a por otros 30 iguales de felices”, escribía en sus redes sociales donde, además, daba un “gracias a todos por las sonrisas”.

Y es que el malagueño no puede más que estar pletórico con lo bien que le van las cosas. En pocos años ha logrado posicionarse como uno de los artistas españoles imprescindibles tanto en España como en Latinoamérica. Ahora se encuentra de gira disfrutando del cariño y el reconocimiento de su público. Y, entre concierto y concierto, también le hemos visto entrar en el estudio para seguir preparando sorpresas que estamos deseando conocer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Alborán (@pabloalboran) el 30 May, 2019 a las 3:15 PDT

Se ha mostrado como un tipo sensible y cercano y su buen talante le ha hecho ganar un buen número de amigos y gente que le quiere y se preocupa por él y que, sin duda, no podían faltar en este día tan especial para él. No sabemos cómo habrá decidido celebrar su cumpleaños pero seguro que estará rodeado de gente que le quiere.

Las felicitaciones no se han hecho esperar y, desde que el reloj ha dado las 12, no han parado de llegar a los comentarios de sus redes sociales. Esto es sólo una muestra de las primeras palabras de cariño que ha recibido.

Pablo López: Felices 30 viejo, te quiero.

Manuel Carrasco: Felicidades querido!!!

Sofía Reyes: Feliz cumpleeeee!!!!! Te mando un beso enorme y te deseo toda la felicidad y pasteles.

Roberto Leal: Taitantos por tiritirán.

Álex Ubago: Felicidades crackkk.

Fredi Leis: Vienen muy felices otros 30 más, un abrazo Pablo!!

Belén Esteban: Pablo, muchísimas felicidades.

Chambao: Te quiero amigo, felices tus 30 y tu sonrisa es tu mejor regalo. Brindo por tu estreno treinteañero.

Xuso Jones: Felicidades Pablo!! Disfruta de tu diaaa!

Sabela: Aiii felicidadesssss.

Carolina Marín: Felicidades Pablo.

Beatriz Luengo: Feliz cumpleaños Pablo!

Silvia Abascal: Pero qué bonito...yogurt!!! Muy feliz soplido! Feliz hoy Pablo!