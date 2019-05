¿Qué artista de K-Pop actuó como telonero de Jonas Brothers en 2009?

Los Jonas Brothers han vuelto, marcando un antes y un después en la historia de la música. Millones de seguidores alrededor del planeta han vuelto a encontrar el significado de la palabra "esperanza", un término que también apareció en las vidas de unas artistas de K-Pop allá por 2009.

En pleno auge de la carrera de Jonas Brothers, los chicos decidieron contar con unas tímidas Wonder Girls que aterrizaban en Estados Unidos para conseguir su inserción en el mercado.

Wonder Girls / VCG (Getty Images)

Todo ocurrió durante la etapa norteamericana de la gira internacional de este trío de hermanos, a través de la cual promocionarían sus álbumes Lines, Vines and Trying Times, A Little Bit Longer y Jonas Brothers.

Sumando dos años de trayectoria profesional, estas chicas encontraron esto como una oportunidad para alcanzar su objetivo. De este modo, se subieron a los escenarios como teloneras de Joe, Nick y Kevin para interpretar la versión en inglés de su hit Nobody, acompañada de otros temas en coreano que presentaron en el continente.

De este modo, consiguieron colarse en la lista Billboard Hot 100, convirtiéndose en las primeras artistas de K-Pop en conseguirlo. Y no solo eso, sino que también anunciaron una gira por Estados Unidos.

Lo cierto es que los Jonas Brothers siempre se han considerado unos verdaderos fans de este estilo musical. Sin ir más lejos, no han tardado en compartir su pasión por la música de las voces surcoreanas de esta nueva generación, como es el caso de las de BTS.

Y tú, ¿recordabas a Wonder Girls sobre el escenario de Jonas Brothers?