De ruta, series, música y más con Mala Rodríguez

Hay artistas que forman parte del firmamento musical de un país, y en el nuestro una de ellas es sin duda Mala Rodríguez.

La que nos dejó boquiabiertos con su álbum Lujo Ibérico allá por el año 2000 (¡qué discazo, aún sigue dejándote en el sitio cuando lo escuchas!) ha colaborado recientemente con Lola Índigo en Mujer Bruja, el tema que abre su disco Akelarre. En todo este tiempo, éxitos y colaboraciones de todo tipo. Nos disponemos a conocer un poco más a María Rodríguez.

¿Dónde vives habitualmente?

Vivo entre Barcelona y Cadiz.

¿A qué artista o artistas estás escuchando ahora mismo?

Me gusta XXXTENTATION, sus letras son profundas y sus beats diferentes al resto. También me gustan muchas artistas de R'nB como H.E.R. o SZA: amo sus melodías.

¿Tienes entrada para algún concierto o festival próximamente?

Suelo trabajar mucho en verano, normalmente puedo ver a los artistas que actúan conmigo si tengo suerte con los horarios.

Recomiéndanos una serie

Me gustó mucho la serie The Good Place porque trata temas filosóficos desde un punto de vista muy divertido.

¿Cuál es la última peli que has visto en el cine?

¡Vengadores! Me encanta el universo Marvel.

Un libro que te haya marcado y recomiendes.

Siempre recuerdo El maestro y Margarita, de Mijaíl Bulgákov. Me lo regaló alguien a quien quiero muchísimo y me voló la cabeza…

¿Tienes un bar favorito?

Sí, el Pony en Barcelona. Es el mejor con diferencia: buena música y buen ambiente.

¿Y un restaurante?

Kitsune Shushi Bar, en el barrio de Gracia de Barcelona. Muy rico y acogedor.

Una tienda que te guste mucho

Cualquier tienda de cosas tipo Kawaii, me encanta la cultura japonesa y siempre hay mil cositas que llaman mi atención.

¿Cuál de los viajes que has hecho ha sido tu favorito

Mi última vez en Formentera fue muy guay.

¿Qué viaje tienes ganas de hacer?

Me apetece ir al desierto del Sáhara y contemplar el cielo por la noche.

¿A quién te gustaría conocer en persona, y por qué?

¡Wow!… ¡No sé! A cualquier persona que tenga algo que aportarme. Me encanta hablar con desconocidos.

¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando tienes un ratito de tranquilidad?

Escuchar música, leer, buscar información en internet, meditar…