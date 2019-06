León Benavente nos comentan su último trabajo: ‘Vamos a volvernos locos’

León Benavente vuelve. Y por lo que parece lo hacen tonificados, con el músculo perfectamente engrasado, los engranajes a punto, la rabia intacta y una contundencia que sus acólitos ya llevábamos un tiempo extrañando. Si todavía perteneces al selecto grupo de aquellos que no conocen a León Benavente, no sufras. Hay despistes de lo más subsanables, y este puede ser uno de ellos. Eso sí, no garantizamos para nada que con un par de escuchas puedas salvarte de su influjo. Avisado quedas. Avisada quedas.

Por ponernos en situación, León Benavente es una formación de ascendencia aragonesa que lleva años percutiendo contra el yunque de la música de usar y tirar, con una propuesta laberíntica en lo sonoro pero tan digerible que asusta, y que encuentran sobre el escenario un hábitat perfecto en el que sobrevivir . Sin miedo a explorar nuevos horizontes sonoros ataviados con alforjas de talento contrastado . A los mandos de esta peculiar nave del misterio que toma su nombre de un tramo de carretera muy transitada por ellos, nos topamos con viejos conocidos de la escena independiente española, bregadores que han donado su saber hacer a formaciones de lo más reconocible. Y que un buen día, decidieron darle forma a un proyecto mucho más personal, aprovechando el callo de cada uno de los integrantes y echándose a la carretera para defender su forma de entender la música.

¿Y cómo la entienden? Con sintes, guitarras crudas, bucles sonoros de carácter hipnótico y letras que se escapan de lo convencional. Y unas letras que deforman la cotidianeidad sin caer en la abstracción, poniéndole prosa y verso a cuestiones mundanas hasta mitificarlas. Tres discos en su haber y la sensación de que su crecimiento se antoja exponencial y esto no ha hecho más que comenzar.

El cuarteto inicial lo conforman Eduardo Baos, Luis Rodríguez, César Verdú y Abraham Boba a los mandos ejerciendo de deslenguado frontman. Un Abraham que ha tenido la gentileza de compartir con nosotros sensaciones ante la inminente salida de su tercer disco de estudio, que lleva por título Vamos a volvernos locos.

ENTREVISTA



El tercer disco dicen que suele ser crítico, que la banda tiene que escoger entre romper las cadenas y pisar nuevos charcos musicales o continuar recorriendo la senda sonora que os ha hecho grandes. ¿Por cuál de los dos caminos habéis optado? ¿Innovación o continuidad?

Siempre procuramos hacer cosas nuevas. Es una de nuestras máximas cuando abordamos la composición de un nuevo disco. Hacer cosas distintas, que nos sorprendan y nos lleven por caminos que no habíamos pisado.

Los fans esperábamos que después de un primer disco homónimo, y un segundo llamado 2, el tercero continuara por los mismos derroteros. Y en vez de llamarlo “tres”, os sacáis de la manga este próximo “Vamos a volvernos locos”. ¿Se trata de una declaración de intenciones? ¿Es tiempo de perder la chaveta?

Creo que los títulos de los discos completan su significado con las canciones que lo integran. Así que hasta que no salga el disco pocas explicaciones te puedo dar al respecto. En cualquier caso es una frase con muchas aristas.

Hablemos un poquito del single, este Como la piedra que flota, que cuenta con varios sellos de identidad que os han hecho llegar hasta aquí. Buena metralla, bastante peso específico para el sinte y como resultado, una canción que no es de baile al uso pero que llama a contonearse con frenesí.

Elegimos esta canción como adelanto no por ser inmediata, sino especialmente seductora. No por seguir una estructura clásica, sino una forma que desorienta primero y va dando pistas del camino después. Por hacer bailar sin ser música de baile. Por ser atemporal y poética y a la vez contemporánea. Por ser orgánica y eléctrica. Porque nos habíamos acercado a este estilo en el pasado, pero nunca lo habíamos desarrollado en esta forma.

Por otro lado, nos fascina toparnos con un temarraco en el que tenga espacio una mujer tan talentosa como es María Arnal. ¿Cómo surgió la colaboración? ¿Hay más canciones dentro del nuevo disco donde participe ella o algún guest star añadido?

Conocemos y admiramos a María. Le enviamos la canción, le gustó y se prestó a llenarla de magia. Siempre pretendemos que nuestras colaboraciones se hagan porque la canción lo necesita.

Vuestros directos conforman sin duda una parte sustancial de vuestro éxito. ¿Hasta qué punto tiene importancia esta circunstancia dentro del proceso compositivo? Se oye eso de “vamos a darle un toque más festivalero a ésta” en los ensayos?

Tiene importancia desde el momento en que somos conscientes que vamos a tener que interpretar esas canciones en directo , con toda la carga emocional y técnica que ello implica.

Y como siempre, toca repasar un poco las fuentes de uno. ¿Qué grupos o artistas de la actualidad os sirven de espejo? ¿Y qué estáis escuchando últimamente?

Cada componente del grupo tiene sus gustos. En cualquier caso hemos estado demasiado concentrados los últimos meses en este disco y ha sido suficiente como información musical.

Seguro que después de este ratito tan agradable estás deseando pegarte un chute fuerte de su brío en directo. Estás de enhorabuena, ya que han programado una gira tan extensa como previsiblemente excelsa. Échale una visual porque seguro que tocan en tu localidad. De lo de hacer que bailes ya se encargan gustosos ellos.