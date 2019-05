Katy Perry - Never really over [2019]

Katy Perry está de vuelta. Después de que su anterior álbum no hubiera cosechado las mega cifras de sus anteriores trabajos, parece que ahora regresa dispuesta a que su quinto álbum no pase desapercibido. De momento nos ha presentado el primer avance: Never really over. Un tema que nos habla de un amor perdido pero que puede tener una nueva oportunidad…¿o no?

La cuestión es avanzar y de eso va la canción, de aceptar que las cosas que han sucedido en el pasado son las que te han llevado hasta el punto en el que te encuentras y hay que mirar hacia delante.

El caso es que ha escogido a Philippa Price para dirigir un vídeo que, en esta ocasión, no recurre al sentido del humor sino al contexto más arty posible. Una gama de colores combinada al detalle para ofrecernos un contexto bucólico y muy veraniego. Y se nota el interés de la cantante por las cuestiones de curación y crecimiento personal y, de ahí, que se sumerja en una especie de retiro espiritual que nos puede hacer pensar, en algunos momentos, en algún tipo de secta.

Coreografías en las que ella participa, imágenes un poco surrealistas (muy marca de la casa) y campo, mucho campo en el que se da rienda suelta a una serie de ritos para conseguir el objetivo. Hay momentos en los que incluso parece que presenciemos un aquelarre de brujas. Todo para reparar un corazón roto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KATY PERRY (@katyperry) el 30 May, 2019 a las 9:03 PDT

Puede que alguna parte de la canción te suene y es que Perry se ha decantado por el pop escandinavo y ha apostado por una reelaboración de Love you like that de Dagny, una cantante noruega que ha explicado en un medio de su país que “Katy Perry y su gente querían hacer su propia versión de mi canción, y nos van a acreditar, hemos tenido una conversación abierta al respecto de esto. Estoy muy orgullosa. No tengo hijos de los que estar orgullosa, así que prefiero ser feliz en nombre de la canción”.

"¿Listo para elevar tus vibraciones?". Es la pregunta que nos ha lanzado la cantante desde sus redes sociales. El mismo lugar desde el que ha presumido de haber conseguido alcanzar las 200.000 reproducciones en 10 minutos.

Y no olvidemos que este sonido tan de himno pop tiene una firma también muy reconocible, la de Zedd y Dreamlab que se han encargado de la producción de este nuevo tema que nos puede dar una ligera idea de por dónde van los tiros de lo que la californiana está preparando.