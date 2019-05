Aitana - Con la miel en los labios [2019]

Hemos tenido que esperar exactamente dos semanas para disfrutar de un nuevo videoclip de Aitana. Tras Nada sale mal, la cantante ha lanzado este viernes el videoclip de Con la miel en los labios, el segundo single de Spoiler. Para este tema, la artista ha apostado por un vídeo sencillo en el que su voz y el piano son los absolutos protagonistas.

En el videoclip de Con la miel en los labios no hay una historia, es solo ella a cámara. Eso sí, con una presencia escénica espectacular que coge fuerza gracias al entorno oscuro y una luz cálida sobre Aitana que concede al vídeo una estética íntima y personal.

Con la miel en los labios ha sido dirigido por Alex Maruny, el actor que ya protagonizó el videoclip de Vas a quedarte. Cabe destacar también que la fotografía ha corrido a cuenta de Yuse Riera, mientras que la producción del vídeo la ha asumido Joan Grau.

Y sobre el significado de Con la miel en los labios, Aitana ha dicho lo siguiente en Twitter: "Con esta canción fue la primera vez que componiendo me transporté a una sensación. Compuse sobre una idea de dolor, de lo que me podía doler si algo pasara", y ha añadido: "Creo que poco a poco me descubro más a mí misma a través de la composición de mis canciones, y cada vez me gusta más jugar con las diferentes formas de componer".