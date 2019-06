Danny Ocean: “Quiero que la música te haga pensar, no solo bailar”

Esta semana, Danny Ocean ha visitado LOS40 Global Show para presentar su nuevo álbum: 54+1. El cantante originario de Venezuela se dio a conocer mundialmente con Me rehusó, un hit de verano que, aunque fue lanzado hace varios años, se publicó como carta de presentación de este primer disco que por fin ha visto la luz.

"Me rehúso fue la primera canción que saqué y llegó a ser nº1", recuerda el artista. "Pero me lo tomé con mucha calma porque esta canción iba a ser parte de un proyecto más grande, concretamente de este álbum que estoy promocionando ahora".

En solo unos años, Danny ha conseguido posicionarse como uno de los artistas de reggaetón más prometedores, aunque él se aleja del reggaetón más clásico para ofrecer una propuesta más profunda y personal. "Me gusta hablar de amor", afirma. "Además, yo soy más ambiental. Me gusta que la música te lleve hacia un lado, que no solo sea bailar".

Videoclip oficial de 'Swing'

'Swing', su último hit

El éxito de Me rehúso tuvo un largo recorrido en las principales listas de streaming y ahora por fin ha encontrado un sucesor: Swing. Se estrenó el pasado mes de febrero y ya se postula como una de las canciones de este verano.

"Swing es una canción bastante concisa, con una melodía sencilla, minimalista y un mensaje que está muy arraigado", dice Danny Ocean sobre su último single.

Danny Ocean se pronuncia sobre Venezuela

Tony Aguilar también ha querido preguntar al artista sobre la difícil situación que atraviesa su país. Esta ha sido su respuesta: "Los venezolanos estamos en tensión esperando a ver lo que va a suceder". Y añade: "Para salir de esto tenemos que trabajar como venezolanos, movernos como uno y trabajar en equipo".

