Chris Evans y Chris Hemsworth, separados en la promoción de 'Vengadores: Endgame' por una razón

El estreno de la película de Vengadores: Endgame ha arrasado en las taquillas de los cines de todo el mundo. La alianza de los superhéroes para acabar con Thanos se ha convertido en la fantasía de millones de seguidores de esta mítica saga. Una alianza que también trasladan fuera de la gran pantalla, pues los actores han demostrado haberse convertido en una verdadera familia.

Pero si hay algo que extrañó a los fans es la separación de Chris Evans y Chris Hemsworth en la gira de promoción de esta película. Ambos, quienes interpretan a Capitán América y Thor, no atendieron ni una entrevista juntos, y las redes comenzaron a inundarse de teorías. Ahora, Hemsworth trae la respuesta a todas estas preguntas.

En una entrevista con Variety, el actor habló sobre su relación con Evans. "Con Chris Evans tengo un vínculo de hermanos. Creo que no nos ponían juntos en la gira de promoción porque pasábamos todo el tiempo jugando y no hacíamos nada relacionado con lo que nos decían", explica. "Nos divertimos mucho juntos, como niños. Nos separaron porque no nos concentrábamos", añade.

Chris Hemsworth y Chris Evans en Hollywood / Albert L. Ortega (Getty Images)

Sin duda, sus declaraciones se han convertido en un motivo de risa para los seguidores de Marvel, quienes se imaginan a Capitán América y Thor con este tono de humor en una de las escenas de estas películas de ficción.

Y es que las posibilidades de verlos juntos protagonizando un filme de comedia son muy altas. El mismo Evans tiene la idea perfecta para esta película. "Me gustaría hacer una de dos colegas de los 80, en la que poder desvincularnos de los personajes por los que nos conocen", explica.

Y tú, ¿cómo titularías esta película?