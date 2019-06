MIKA anuncia disco y conciertos en Madrid y Barcelona

Al fin se ha hecho realidad. MIKA está de vuelta, y con más fuerza que nunca. El cantante libanés ha anunciado el lanzamiento de su quinto álbum de estudio My Name Is Michael Holbrook el 4 de octubre. Una noticia que ha llegado junto a los sonidos de Ice Cream, el single de este disco que ya podemos escuchar.

Mika anuncia sus conciertos en Madrid y Barcelona

Pero eso no es todo. Nuestro intérprete ha llegado con otra gran noticia: pisará los escenarios de Madrid y Barcelona en una gira europea que dará el pistoletazo de salida el 10 de noviembre en Londres.

Este nuevo álbum llega a la vida de Michael Holbrook (MIKA) como un chute de resurrección. "Hemos tardado dos años en componerlo. Durante este periodo me enfrenté a temas personales, temas serios y temas a veces dolorosos, pero ahora me siento liberado", explica.

Y es que aunque aún desconozcamos los detalles de este disco, sí que nos ha adelantado algunos de los sonidos que escucharemos. En su caso, Ice Cream ha llegado como un himno veraniego de sonidos ochenteros y noventeros, que además fue escrito en un día de intenso calor.

"Era agosto en Italia. Quería salir corriendo hacia el mar o hacia cualquier sitio. Soñaba con ligues de verano, con personas espectaculares que estaban fuera de mi alcance. Soñaba con esa otra persona que siempre quería ser durante el verano. Pero, en vez de eso, me quedaba la realidad, el calor espantoso del verano, el sudor, compromisos de trabajo con los que había que cumplir, las picaduras de avispas... y todo eso sin aire acondicionado", recuerda Mika.

Ice Cream nos trae unos sonidos inspirados "en la actitud irreverente de la música de los 90: George Michael, entre otros". Unos temas en los que nos animan a ser más sensuales y a expresar en voz alta los deseos que "guardas siempre ahí dentro". Y así fue cómo el libanés escribió la letra.

My Name is Michael Holbrook es el sucesor de Life in Cartoon Motion (2007), The Boy Who Knew Too Much (2009), The Origin of Love (2012) y No Place in Heaven (2015).

Ahora, después de tres años pausado en el mercado de la música, MIKA vuelve a la carga con un nuevo repertorio sonoro. Con más de 10 millones de discos vendidos y unos proyectos como diseñador de moda, ilustrador, columnista y showman, ha llegado el momento de llevar su talento sobre los escenarios.

My Name Is Michael Holbrook sonará en directo el 12 de noviembre en Barcelona (Sala Razzmatazz) y el 13 de noviembre en la Sala La Riviera de Madrid. ¿Vas a dejar escapar esta oportunidad? ¡Hazte con tu entrada!