Aunque algunos piensen que fue el éxito de Uncover, el primer gran hito de la carrera de Zara fue ganar Talang Sverige (el Got Talent sueco) con tan solo diez años. Su interpretación del My heart will go on de Celine Dion alzó a la pequeña Larsson como ganadora, con viaje a EEUU de premio y la posibilidad de conocer a Justin Bieber. Sin embargo, no firmó con ninguna discográfica y se centró en continuar sus estudios en la escuela. Cinco años después, alcanzaría la fama mundial.