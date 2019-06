Ser un mentiroso puede ser culpa de la falta de sueño

Muy atentos a lo que hoy hemos descubierto en Anda Ya gracias nuestro concurso del “Verdadero o falso”. Creemos que con esta información podremos explicar muchos de los misterios de las oficinas y de las charlas que mantenemos con compañeros, amigos, familiares… ¡Ay las mentirijillas!

Todos hemos ido algún día a trabajar habiendo dormido algunas horas de menos, y hemos sentido que nuestras capacidades no eran las mejores. Y aunque pensemos que todos ya lo sabíamos, dormir poco y mal afecta a nuestro rendimiento.

Según un estudio llevado a cabo con investigadores de la Universidad de Michigan y California, no dormir las horas que necesitamos puede provocar que tengamos recuerdos falsos.

En este experimento en el que participaron más de 100 personas se decidió mostrar imágenes de un crimen. Después de pasar uno minutos viendo estas fotos, a algunos de los participantes se les permitió dormir y a otros se les pidió permanecer despiertos durante toda la noche.

Esta curiosa técnica demostró que esas horas de menos, que día tras día nos quitamos a nuestro preciado sueño, afectan a los recuerdos de situaciones concretas de las personas. El grupo que sí pudo dormir describió a la perfección lo que aparecía en esos documentos.

Por su parte, aquellos que no durmieron durante toda la noche, como era de esperar tenían serios problemas para recordar las fotos e incluso añadían detalles falsos que ellos mismos se habían inventado creyendo que eran reales.

Si ya todos sabíamos que dormir era necesario y bueno para la salud, este experimento es otra prueba más de lo importante que es para tener un buen descanso. Ahora ya no valen las clásicas excusas de que, “a mi no me hace falta dormir ocho horas, con seis me basta” o el habitual, “es que a las once de la noche no tengo sueño, no sé qué me pasa”

