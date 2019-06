Robert Downey Jr sabe cómo alegrarnos con sus movimientos ¿sexys?

Sí, sabemos que Iron Man ha muerto en Avengers: Endgame, pero eso no impide que cada vez que pensemos en ese personaje nos venga a la cabeza la cara de Robert Downey Jr. Se ha despedido de su personaje pero él sigue dando guerra.

Será uno de los protagonistas del episodio 200 de Off Camera, un programa de televisión, revista, podcast y web del fotógrafo Sam Jones que ha retratado a las celebs más internacionales. Él se ha puesto tras su objetivo y el resultado te sacará una sonrisa sí o sí.

Siempre hemos supuesto que las sesiones fotográficas tienen que ser muy tediosas para los modelos que tienen que poner mil poses imposibles y soportar cientos de clics hasta que se obtiene la imagen deseada.

Pero está claro que para el actor es algo más divertido. No hay más que ver cómo se lo pasa en esta sesión de fotos. Sus bailes son un tanto hipnóticos y sus poses, de lo más surrealistas. Habrá que ver cómo queda el resultado final.

El caso es que este pequeño clip del making of de las fotos ya ha superado con creces las 300.000 reproducciones y no es de extrañar porque es capaz de sacar una sonrisa a cualquiera.

Nos demuestra el gran sentido del humor del que goza el actor que no ha dudado este fin de semana en felicitar a Tom Holland haciendo una clara alusión a Capitán América: Civil War: “Desde Unroos hasta Overlord ha sido una emoción ver cómo has crecido y todos estamos muy contentos de que hayas nacido”.

Downey no ha sido el único, otros como Chris Hemsworth o Chris Pratt también han querido mandarle sus mejores deseos a lo que él ha contestado con un vídeo: “Bueno, en primer lugar, es mi cumpleaños. He cumplido 23. Hoy fue increíble. Los chicos y yo fuimos a bucear y fue fantástico. Y gracias a todos los fans que me enviaron maravillosos deseos de cumpleaños. Realmente significa mucho para mí, gracias”, empezaba diciendo.