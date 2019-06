La hermana de Miley Cyrus desafía Instagram con un topless en la ventana

Noah Cyrus lleva tiempo desprendiéndose de la etiqueta de “hermana de”. La pequeña del clan, al igual que su hermana Miley y su padre Billy, lleva años dedicándose a la música. De hecho, desde que nos sorprendió en 2016 con el tema Make Me, no ha parado.

Pero, a pesar de que la música de Noah es bastante buena, lo que más ha dado que hablar estos últimos meses es la actitud rebelde de la joven de 19 años en redes (y que, por supuesto, nos recuerda a la Miley Cyrus de antaño): la hemos visto rodeada de marihuana el día de su cumpleaños, discutiendo con su ex novio a través de las historias de Instagram y protagonizando sesiones de fotos sacando el dedo corazón en actitud provocadora.

Y es que Noah, aunque se lleve siete años con su hermana Miley, tiene la misma actitud desafiante que la artista de Nothing Breaks Like a Heart. Al igual que ella, Noah intenta desafiar esa censura que existe en Instagram y que no deja mostrar los pezones femeninos. A pesar de su juventud, la benjamina de los Cyrus no tiene problema en posar como dios la trajo al mundo.

Este fin de semana, Noah ha subido una imagen donde aparece mirando por la ventana, llevando solo unas bragas. Con la mano levantada y en actitud festiva, la joven desafía la censura de Instagram, cubriéndose los pezones con dos estrellitas de emoji.

Ver esta publicación en Instagram you can watch from your window Una publicación compartida de floah (@noahcyrus) el 31 May, 2019 a las 8:19 PDT

“Tú puedes mirar desde la ventana”, ha escrito la cantante junto al post. Una publicación que ha contado con casi medio millón de me gusta. ¡Nada mal!

¡Si hasta la misma Paris Hilton ha comentado la publicación con un “Hot AF”! Sin lugar a dudas, las tornas ha cambiado, y es ahora Noah la más rebelde de la familia. ¿O no?