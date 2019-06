Zara Larsson vuela alto en LOS40 Stage con su nuevo single y sus grandes éxitos

Íntimo, talentoso y con sabor internacional: así ha sido el último Stage de LOS40 que ha contado con una de las artistas con mayor proyección mundial: la mismísima Zara Larsson. A sus 21 añitos, la cantante cuenta con una dilatada trayectoria y un porrón de éxitos a sus espaldas y, este martes 4 de junio, hemos tenido la oportunidad de vivir en primera persona un showcase de la artista.

La azotea del Hotel Emperador de Madrid ha sido el lugar elegido para disfrutar de una cita musical con una de las voces más consagradas del pop europeo. Nuestra locutora Cristina Regatero ha sido la encargada de ejercer de maestra de ceremonias, compartiendo una bonita charla en la que la artista se ha confesado fan absoluta de Rosalía y donde ha reivindicado el papel de la mujer en la industria musical. Especialmente, ahora que su hermana pequeña también va a probar suerte en este mundillo convulso y, casi siempre, impredecible.

Hechas las presentaciones pertinentes, Zara Larsson ha dado el pistoletazo de salida con uno de los hits más importantes de su carrera: Symphony. Su colaboración con Clean Bandit ha recorrido medio mundo cosechando un gran éxito y solo algunos privilegiados hemos tenido la oportunidad de escucharla en su versión acústica, una que, por cierto, le sienta de maravilla y con la que la cantante se ha lucido vocalmente.

La sueca es una especialista en esas canciones que van de menos a más, esas que por un momento parecen baladas, pero que luego sorprenden con ritmos que te atrapan y te arrastran hasta romper en el estribillo. Tenemos el ejemplo más claro en Ruin My Life, en la que ha dejado por un momento ese sonido tropical para regalarnos una propuesta más íntima.

A Ruin My Life le ha seguido su próximo sencillo: All The Time. En esta ocasión Larsson ha presentado el tema en LOS40 Stage acompañada solamente de los acordes de una guitarra y el compás del teclado. Una versión diferente y muy especial que ha conquistado a todos los presentes.

La cuarta canción del setlist ha sido Don't Worry Bout Me. Se trata de uno de sus últimos sencillos y, a pesar de ser un hitazo dance muy fiel a su estilo, también nos ha convencido a todos con este foco más personal.

Y para finiquitar el show, Zara Larsson ha elegido su tema más icónico: Lush Life, con el que ha coleccionado ya incontables números 1 en todo el planeta. ¿Quién no ha cantado alguna vez ese “I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past…”?. El broche perfecto para este stage internacional en el que la estrella sueca ha volado alto, corroborando su merecidísimo puesto entre las grandes del pop contemporáneo.