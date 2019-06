Ana Mena quiere repetir canción del verano en Italia

Aunque muchos no lo sepan, Ana Mena no sol goza de popularidad en España. La cantante malagueña, que acaba de lanzar su single El Chisme, es bastante conocida en Italia. ¿La razón? El año pasado su colaboración con el rapero italiano Fred De Palma, D’Estate Non Vale, se convirtió en el hit del verano. ¡Y no nos extraña! Es de lo más pegadizo.

De hecho, pudimos hablar el año pasado con ella sobre cómo terminó colaborando en una canción italiana: “Él buscaba a alguien que tuviese un acento más exótico, que no fuese italiano. Por eso buscaba a una española”.

Ahora, un año después, D’Estate Non Vale suma casi 100 millones de reproducciones en Youtube. Con tal éxito, no nos extraña que Fred haya vuelto a llamar a Ana para lanzar un nuevo tema este verano.

Se trata de Una Volta Ancora (Una Vez Más) y sale este mismo martes. Tanto Fred como Mena han anunciado esta nueva colaboración en sus redes sociales con el póster del single. En él vemos a una pareja compartiendo un precioso atardecer de verano. ¿Nos dará una pista sobre cómo suena esta canción?

“No te imaginas cuánto tiempo he esperado este momento. El sol está volviendo a brillar”, ha escrito Fred junto a la publicación.

Por su parte, Mena ha querido transmitir a sus seguidores lo alegre que está de volver a interpretar un tema en italiano: “Sorpresa. Estamos de vuelta Italiaaaaa!”.

Además, tanto él como ella, han subido una imagen de ellos juntos. Vamos, que han tenido que haber coincidido para grabar el videoclip. Tendremos que esperar para ver si Ana se anima a cantar alguno de sus singles en italiano. ¿No sería una pasada escuchar Ya Es Hora en este idioma?