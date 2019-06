Cristiano Ronaldo, Neymar, Sergio Ramos… Carlos Marcos tiene algo que decir de aquella vez que cantaron

Este fin de semana se ha celebrado en España la final de la Champions y la capital ha quedado colapsada. La Puerta del Sol ha acogido una serie de conciertos que han disfrutado miles de personas y que ha demostrado, una vez más, que entre la música y el fútbol hay una relación muy estrecha.

Y aunque Carolina Iglesias, colaboradora de YU, no se puede decir que esté muy metido en el mundo de este deporte, no ha dudado en analizar esa relación y recordar a esos jugadores que, en alguna ocasión, se han lanzado a cantar con mayor o menor acierto.

Ha recordado el tema que grabaron juntos Dani Alves y Pinto, y todos los implicados en el debate, se han quedado alucinados con el despliegue en la producción. Iggy Rubín ha reconocido que él se esperaba algo más cutre, aunque, por supuesto, el tema de los culos y las tetas, no les ha convencido mucho.

También han recordado la actuación de Sergio Ramos en El hormiguero para sorprender a su chica, Pilar Rubio. El madridista se lanzó a cantar y tocar la guitarra con el acompañamiento de Pablo Motos.

“A mí me pareció una falta de respeto. ¿Me pongo yo a jugar al fútbol? ¿A que no? Pues usted no cante señor”, argumentaba el ex Auryn, Carlos Marco, que luego añadía que “seguramente yo jugando al fútbol sería más ridículo que él cantando”.

Y suma y sigue porque parece que hay más futbolistas dando el cante de los que ellos se habían imaginado. Neymar fue invitado por Michel Teló a uno de sus conciertos para cantar con él una de las canciones. Y Jesé es otro que también ha probado suerte.

“A todos les da por el reguetón, ninguno es un Ara Malikian con el violín o algo así”, señalaba Iggy Rubín. Y eso que todavía no había visto el anuncio de un banco portugués en el que cantó Cristiano Ronaldo. “Tiene más carisma Rajoy que este hombre”, comentaba Victoria Martín.

Dale al play si no quieres perderte detalle de este repaso un tanto surrealista entre un grupo de colaboradores poco (por no decir nada) aficionados al fútbol.