Britney Spears se confiesa fan de Billie Eilish de una manera muy impactante

Si retrocedemos a 2001 y nos situamos en la gala de entrega de los Video Music Awards, es imposible que no nos venga a la cabeza la icónica actuación de Britney Spears. Cantó Slave 4 U con una serpiente pitón que ya forma parte de la colección de sus imágenes más icónicas.

Pues bien, un vídeo que la cantante ha colgado en las últimas horas nos ha recordado a esa actuación solo que la serpiente, en esta ocasión, no era de verdad sino un peluche. Y la música que sonaba de fondo no era la suya sino la de Billie Eilish.

Britney está en el vestíbulo de su mansión, parcamente iluminada, todo hay que decirlo, cuando ha empezado a sonar Bad Guy y se ha puesto a bailar como si no hubiera un mañana. Una coreografía que le ha inspirada, como ella misma ha definido, esta “gran canción”.

Su chico, Sam Asghari, ha comentado que “la serpiente debe haber acabado totalmente mareada después de esto”. Mientras que la joven Eilish, que cada vez tiene más admiradores entre sus propios colegas de profesión, no ha podido más que escribir un “OMG (Oh my God)”.

Por su parte, su hermana Noah Cyrus le ha mandado todo su apoyo con un “consíguelo reina”. Son muchos los que no han dejado pasar la oportunidad de decir que esta es la Britney que ellos recordaban.

Y es que no podemos olvidar que la cantante no ha pasado últimamente sus mejores momentos. Una enfermedad de su padre ha hecho mella en ella que tuvo que ingresar en una clínica para tratar sus problemas mentales. Pero parece mucho más recuperada y no hay más que ver vídeos como estos.

Hacer ejercicio se ha convertido en una de las rutinas de su día a día y no es de extrañar con el entrenador personal que tiene en casa. Hemos visto a la pareja ponerse en forma de múltiples maneras, incluso montando en bici.

Además, se está tomando su recuperación con mucho sentido del humor. No hay más que echarle un vistazo a uno de sus últimos vídeos que colgaba “después de la terapia”, en el que podemos verla haciendo todo tipo de gestos porque como asegura, “después de tanta seriedad, sienta bien hacer un poco el tonto!!”.

Parece que está en el camino de una recuperación total que es lo que le deseamos desde aquí.