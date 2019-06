El Rubius: “Mi mayor secreto ha sido descubierto” (y no tiene que ver con el Fornite)

“Mi mayor secreto ha sido descubierto. Menos mal que después de ver el vídeo se os borrará la memoria”. Con estas palabras El Rubius nos presentaba un vídeo que lo explicaba todo.

Y no empieces a especular que, seguramente, no des con el significado exacto de estas palabras hasta que no veas las imágenes. En ellas vemos al youtuber secuestrado por un hombre y una mujer que aseguran haber descubierto su secreto.

Por más que él insiste en asegurar que no es más que un chico corriente que se dedica a hacer vídeos en su habitación, finalmente es descubierto y ahí es donde nos llevamos la sorpresa porque descubrimos que no es quién pensábamos.

Y para terminar, nada más y nada menos que Chris Hemsworth y Tessa Thompson que salen para decirnos que “lo que acabas de ver de El Rubius es sólo producto de tu imaginación”. Y ahí es donde se resuelve el misterio. El vídeo en apenas unas horas ha superado el millón y medio de reproducciones.

Y que conste que no tiene nada que ver con Thor: Ragnarok, la peli en la que pudimos ver juntos a Hemsworth y Thompson. En esta ocasión se trata de Men in Black: International que llega a los cines este 14 de junio. Peli en la que vuelven a coincidir ambos actores.

Por mucho que los seguidores de la saga de Los hombres de negro vayan a echar de menos a Will Smith y Tommy Lee Jones en esta película, lo cierto es que no hay ni siquiera un cameo de la pareja originaria. Ahora han cedido el testigo en esta secuela que nos traslada a Londres donde Agente M y Agente H tienen una misión que cumplir. Y sí, volvemos a estar rodeados de alienígenas.

El Rubius sigue siendo uno de los youtubers más influyentes del mundo y de ahí que Sony Pictures haya querido contar con él para la promoción de esta peli. Hace unos días nos recordaba que su tuit de 2016 en el que sólo aparecía la palabra ‘Limonada’ y un icono de un moai, es uno de los más retuiteados de la historia de esta red social con una cifra que asciende a 150.372.746 millones de impresiones. Su ‘Limonada 2.0’ también aparece en el top 10.