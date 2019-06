Sebastián Yatra ni confirma ni desmiente su romance con Tini

Desde que Sebastián Yatra y Tini Stoessel publicaron su colaboración Quiero Volver, los rumores de una supuesta relación no han cesado. Y es que son muchos los motivos que nos conducen a esta conclusión, pues han sido varias las ocasiones en las que nos han mostrado su amor.

Desde comentarios en sus publicaciones hasta besos sobre el escenario, pasando por un "Tini, te quiero" y un "Sebastián, gracias por este momento. Te quiero demasiado" en Instagram.

Sebastián Yatra nos habla sobre su beso con Tini / Luis M. Ortiz

Y es que aunque él mismo se ha encargado de desmentir su relación explicando que son solo dos buenos amigos, los rumores siguen estando ahí, sobre todo después de la última entrevista que ha ofrecido a Billboard. En ella, mencionan a la argentina y le preguntan directamente sobre su relación. Su respuesta ha vuelto a avivar los rumores.

"Aprecio a Tini mucho. Es una mujer profesional y con mucho talento. Está publicando música espectacular, sobre todo, hits para las discotecas. Está creciendo más y más y no hay duda de que su carrera está en continuo crecimiento", declaró. No hay rastro de la comentada relación. De hecho, ni la confirma ni la desmiente.

Pero eso no es todo. En esta misma entrevista, el intérprete de Un Año vuelve a mencionar a la joven en otra de sus respuestas acerca del éxito de sus baladas. "Me atreví a decir 'Hagamos un álbum solo de baladas'. Cada single lo reflejó muy bien, como Un Año con Reik, Vuelve con Beret o Cristina con Tini, que, aunque ella no cante, forma parte de la historia en el vídeo. Estoy muy agradecido con ella", explicó.

Aunque no se atreven a confirmar ni desmentir este rumor, muchos ya sueñan con la realidad de esta pareja. Y a ti, ¿te gustaría verlos juntos también fuera del escenario?