El éxito de BTS es imparable. Y es que, aunque el talento de estos siete chicos sea uno de los causantes de este triunfo, hay otros rostros que también forman parte de este proceso. Uno de ellos es el de JUNE, uno de los cantantes y productores más solicitados.

Según Soompi, el artista ofreció una conferencia de prensa este 3 de junio para presentar el lanzamiento de su álbum debut Today's. Durante el evento, aprovechó la ocasión para hablar de su trabajo en algunos éxitos de BTS, desvelando así uno de los secretos que se esconde tras estos hits.

"He trabajado en numerosos temas, pero nunca he producido una canción pensando en que será un éxito. Continué haciendo exactamente lo que siempre he hecho, y las canciones fueron un éxito con naturalidad", explicó. Así es. Para él, una de las claves de la producción de estas canciones de BTS es esta naturalidad. Si un tema está destinado a convertirse en un éxito, lo será, y la presión no será la que lo consiga.

Los temas de BTS que cuentan con el talento de JUNE son Lost (2016), Awake (2016) y Not Today (2017), incluidos en sus álbumes Wings y You Never Walk Alone.

Un productor de BTS desvela el secreto que se esconde tras sus canciones

Pero lo cierto es que ésta no es la única vinculación entre JUNE y BTS, ya que el solista estuvo también entrenando en la agencia de la banda, aunque él asegura que en aquel momento no tenía pensado formar parte de ninguno de sus grupos. "Me estaba preparando para todo, además de hacer debut como solista, pero siempre he sido un poco independiente porque había estado escribiendo canciones desde que era joven", señala.

Ahora, JUNE está listo para su gran etapa musical de la mano de su recién estrenado álbum Today's, que incluye 10 temas.