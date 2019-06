BTS quiere colaborar con estos artistas británicos

Que un artista quiera colaborar con BTS no es ninguna novedad. Ya son varios los rostros más conocidos de la industria los que han confesado su deseo por trabajar con esta banda internacional de éxito. Pero, ¿qué ocurre cuando son ellos los que quieren trabajar contigo?

V, Jimin, Jin, Jungkook, RM, Suga y J-Hope han confesado los nombres de los artistas británicos con los que se morirían por colaborar. Todo ocurrió durante la rueda de prensa que ofrecieron el pasado fin de semana 1 y 2 de junio en Londres, ciudad en la que ofrecieron dos conciertos con todas las localidades agotadas.

Según informa Metro, un periodista allí presente les preguntó acerca de los artistas del Reino Unido con los que trabajarían, a lo que ellos desvelaron algunos nombres. "Llevo amando a Coldplay desde hace años", confesó V. "Vinieron a Corea y J-Hope y yo fuimos al concierto. Vimos a Chris Martin y fue un recuerdo increíble. A todo el mundo le gusta Coldplay", añadió RM.

Pero los intérpretes de Paradise no son los únicos que vagan por la mente de los surcoreanos. "Por supuesto, Paul McCartney. Sería un gran honor colaborar con él", declaró el rapero.

Sin ir más lejos, los propios BTS se encargó de rendir homenaje a The Beatles el pasado 15 de mayo. Los siete chicos asistieron a The Late Show en Estados Unidos y aparecieron en el mítico Teatro Sullivan, donde los británicos debutaron para su público estadounidense. Pero no aparecieron de cualquier forma, sino en una escenografía muy similar a la de los propios Beatles. En blanco y negro y con unos atuendos parecidos.

Y ahora nosotros nos preguntamos: ¿llegarán las peticiones de BTS a oídos de Coldplay y Paul McCartney? ¿Cuáles serían sus respuestas?