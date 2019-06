Estrenamos ‘Ya te avisé’, el nuevo vídeo de Paula Cendejas

“Ya te avisé, a veces puedo ser cruel”. Lo dice Paula Cendejas en su última canción. “Es una advertencia hacia un chico que se me intenta acercar. Me gusta mucho la letra y la vibra porque conseguimos el contraste de lanzar un zasca tras a otro con un canto hipnótico y calmado, sobre una instrumental de baile intenso”, nos cuenta la cantante.

Y es que con esa cadencia tranquila dice cosas tan fuertes como: “Ándate con cuidado. Tengo veneno en la piel. Los últimos 10 se enamoraron cuando ya los había olvidado”. Y que conste que la canción llega acompañada por el primer videoclip de una de las nuevas promesas de este nuevo pop urbano hecho en nuestro país.

“Estoy muy emocionada de sacar mi primer videoclip con una canción tan increíble como esta. Creo que me va a ayudar mucho a conectar con mis seguidores de siempre y con los nuevos que vengan”, asegura.

Un vídeo que se ha grabado en Madrid bajo la dirección de Darío Peña, visualmente muy atractivo y con un concepto que va hilado al mensaje que transmite. De hecho, vemos a la artista dentro de un triángulo reflectante de grandes dimensiones, símbolo de advertencia al que hace referencia el título del tema.

“Tengo muchas ganas de mostrar de lo que soy capaz componiendo, cantando y frente a la cámara. Cuidado que voy!”, nos avisa Cendejas. Y no faltan seguidores que le mandan todos sus ánimos como C. Tangana que no ha dudado en compartir un: “Vamossss Paulaaaa”.

Y es que ambos tienen mucho en común, entre otras cosas, la buena sintonía con el productor Alizz y dueño del sello que ha fichado a la influencer. Él también escribía su propio mensaje en los comentarios del avance que Cendejas publicaba del vídeo anunciando de su estreno en LOS40: “No están listos”.

Está claro que no se refería a nosotros que estamos más que preparados para dar la bienvenida a lo nuevo de una de esas chicas que van a marcar tendencia en los próximos meses. "No puedo de la emoción", escribía pocas horas antes del estreno.