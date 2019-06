“El final de ‘La que se avecina’ podría ser un sueño de José Luis Gil”

Nacho Guerreros y Víctor Palmero dan vida a Coque y Alba Recio en La que se avecina, la serie de más éxito en nuestro país que está emitiendo su temporada 11 y grabando la 12. Ambos tienen camerinos continuos y no han dudado en contarnos qué es lo que menos le gusta de su compañero.

“Yo siempre llevo a mi perro, que es muy chiquitina y, además, fumo en el camerino que es fatal y siempre me dice, ‘ya está ahí fumando con la rata’… cada vez que me ve”, desvelaba Palmero. Pero son tonterías porque han demostrado que se llevan a las mil maravillas.

Dani Mateo no ha dudado en definir La que se avecina como el Juego de Tronos español. “Tenemos que hacer un crossover con Juego de Tronos”, aventuraba Guerreros, “yo me pido volar en el dragón”.

Esa idea parece complicada, casi tanto como la de asimilar que algún día podría llegar el fin de su serie. “Al final dura tanto tiempo que vamos muriendo a la vez y en la vida real no queda ni Dios”, pronosticaba Guerreros.

Pero ahondando en la idea de cómo sería el final de la serie aseguró que “en Aquí no hay quién viva se cayó el edificio. Ojalá viniera un dragón y se los llevara a todos, tendríamos que meter algo de ficción”. Claro que finalmente, el veterano actor, que lleva 13 años entre una serie y otra, imaginó que el final podría ser “un sueño de José Luis Gil”.

No tengo claro que un final así fuera muy aplaudido. Pero vamos paso a paso y ahora mismo, Recio está en coma. “Ahora va a haber un cambio”, aseguran los actores. “Vienen cosas fuertes. Yo en mi trama tengo una cosa que cuando la vi escrita aluciné y cuando la hice me pareció aún más divertido. Es algo contrario a lo que siempre ha sido Alba de defender sus derechos. Ya vais a ver, no os puedo contar más”, añadía Palmero.

De las situaciones más locas que han vivido con los fans de las series o de lo que podemos encontrar en su móvil siguieron hablando en YU, no tienes más que darle al play para enterarte de todo.