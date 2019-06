Tania Llasera es la prueba de que las famosas también tienen “días de caca”

Tania Llasera es uno de esas mujeres habituales de nuestra televisión que transmite siempre muy buen rollo y aparece siempre con una sonrisa. Eso quizás, nos haga pensar que en su vida todo es de color de rosa y no hay ningún problema que pueda ensombrecer ese buen rollo que siempre transmite. Pero, obviamente, es un razonamiento equivocado.

“No todo es perfecto en mi vida, ni mucho menos”, aseguraba en redes sociales junto a una foto en la que podemos ver sus piernas enredadas con las sábanas de la cama.

“Tengo días de caca, días que no quiero salir de la cama, noches que no duermo, momentos que lloro sin saber por qué, y ratos que no me aguanta ni mi sombra”, reconocía. Y sí, esos malos momentos que parecen entendibles en cualquier persona menos en la que sale en la tele con su mejor cara, también forman parte de la vida de estas presentadoras.

Ella ha querido dejarlo claro: “No por ser famosa, o por tenerlo ‘todo’ (salud, amor, dinero, familia) dejas de sentir a veces el vacío. Es normal y nos hace humanos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera) el 4 Jun, 2019 a las 1:47 PDT

Y esa humanidad ha sido reconocida por muchos de sus seguidores que le han mandado muchos ánimos y consejos. “Cuando estoy o estaba así enseguida mi madre me decía que fuera a un hospital a la zona infantil de oncología por ejemplo y que estuviera un rato observando a los niños y a sus madres y padres…y después saliera a la calle a tomar aire… Te puedo asegurar que…a mí me dio resultado”, le escribía una seguidora.

“Toda esa cacadelavida hace que valoremos mucho más los momentos buenos” o “eso es normal Tania, nos pasa a todos, aprendo muchas cosas de ti, eres una gran persona”, son algunas de las frases que han compartido con el ánimo de animarla.