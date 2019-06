Tate Taylor y Octavia Spencer se han vuelto a encontrar después de que en 2011 tanto director como protagonista brillaran en Criadas y Señoras. Ahora vuelven juntos, sí, pero a presentar El sótano de MA un thriller de suspense en el que los giros de guion y las sorpresas parecen estar a la orden del día.

Una película de terror protagonizada por la oscarizada actriz en el que dará vida a MA, una mujer con un oscuro trauma secreto que ofrecerá su sótano a una pandilla de chavales para organizar sus fiestas. Un sótano en el que si te saltas sus normas nada bueno puede pasar como se encarga de remarcar el tráiler de la cinta que hemos podido ver.

La película cuenta detrás con la productora Blumhouse, responsables de largometrajes de terror como La Visita o la saga de La Purga por lo que los sustos y el mal rato están garantizados. Si a eso sumamos la buena actuación de Octavia Spencer parece que estamos ante un combo ganador.

Así al menos se desprende de las críticas de la prensa extranjera - la cinta ya se ha estrenado en el mercado anglosajón - a El sótano de MA. Todos señalan que la película resulta de lo más entretenida y que la actuación de Octavia Spencer destaca por encima de todo lo demás.

El sótano de MA: “Octavia Spencer es la jefa en este escalofriante thriller”

Para Leah Greenblatt, de Entertainment Weekly, la actuación de Octavia Spencer es tan buena que solo por eso ya merecería la pena disfrutar de una película de terror camp y auténtica.

El crítico de cine de The Guardian, Benjamin Lee, remarca también que Octavia Spencer es la jefa por su actuación dentro de esta escalofriante película a la que define como un cruce perfecto entre las películas de Carrie y Misery, dos clásicos de las adaptaciones de Stephen King.

Otros medios como The Wrap, The Times o Associated Press remarcan que la MA de Octavia Spencer es un personaje de lo más disfrutable para los que son fans del género. O de la actriz.

Sea como fuere te recordamos que El sótano de MA llega a los cines el 7 de junio.