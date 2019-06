Pixies tiene nuevo disco: Beneath the Eyrie

Here comes your... new album. Pixies, una de las bandas más icónicas del indie-rock de los 80 gracias a sus éxitos mundiales Here comes your man o Where is my mind, acaba de anunciar su nuevo álbum de estudio: Beneath the Eyrie.

Este nuevo álbum de estudio, el séptimo de su carrera discográfica, se pondrá a la venta el 13 de septiembre y el sencillo que sirve como tarjeta de presentación lleva por título On graveyard hill.

Beneath the Eyrie, ha sido producido por Tom Dalgety, nominado en varias ocasiones a los premios Grammy (Ghost, Royal Blood, o con Pixies por Head Carrier). Grabado en Dreamland Recordings cerca de Woodstock, New York, en una antigua iglesia construida en 1896.

Doce nuevas canciones que verán la luz en distintos formatos: Deluxe Box Set (CD + Vinilo transparente + Vinilo con nueve demos inéditas); Vinilo negro de gran gramaje; CD deluxe en un digibook de tapa dura; casette; digital y CD.

La serie sobre Pixies

Durante la grabación del álbum, Pixies decidió grabar todo el proceso, dando así la oportunidad a sus millones de seguidores en todo el mundo de poder ver todo lo que sucedió durante la grabación de este nuevo álbum Beneath The Eyrie.

Dividido en 12 capítulos, que serán distribuidos a modo de podcast titulados “It’s a Pixies Podcast” y donde se podrán ver lo ocurrido en el estudio durante la grabación, anécdotas, tensiones, cambios en las canciones, incluso habilitaron un espacio donde los músicos hablaron de sus pensamientos y observaciones según iba evolucionando la grabación.

Estos podcast están producidos por Pixies, presentados y narrados por el afamado periodista del New York Times, Tony Fletcher y autor de libros sobre The Who, REM o The Smiths. Su estreno será el 27 de Junio y estará disponible en todo el mundo a través de Google, Apple, Spotify, Acast, Sticher y otras plataformas.

Pixies, en concierto en España

El lanzamiento de Beneath the Eyrie irá acompañado de una extensa gira mundial con tres conciertos en España.

Tendrán lugar el 23, 24 y 26 de octubre en el Sant Jordi Club de Barcelona, La Riviera de Madrid y el Coliseum de A Coruña, respectivamente.