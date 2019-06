Pablo López se hace un nuevo tatuaje y explica su significado

“Hoy me he levantado de la siesta y estaba el genio @laztattoo pintándole coherencia perenne al muslo de mi hermano… no he podido evitar pedirle que juegue con mi antebrazo, gracias Lolo!”, escribía Pablo López mientras nos mostraba su nuevo tatuaje.

A estas alturas ya tenemos claro que Pablo y su hermano Luiggi son inseparables y es habitual verles juntos allá donde el cantante tiene algún compromiso. En esta ocasión, dejaron claro que también comparten su tiempo de ocio y su gusto por la tinta.

Luigii fue el primero en ponerse en manos de Lolo Cita. El lugar elegido fue uno de sus muslos. “Simbología de la coherencia”, explicaba sobre su nuevo tatuaje, “actúa en consecuencia con tus ideas o con lo que expresas. Y por favor… que se encuentre la cura para la deficiencia de la glándula de la coherencia humana”.

Está claro que su dibujo transmite un mensaje que coincide con su filosofía de vida. Visto el resultado, parece que a su hermano le entró algo de envidia y fue el siguiente en someterse a la tortura de las agujas.

El propio tatuador nos ha mostrado el momento en el que le está haciendo su nuevo dibujo en el antebrazo. Y como suele suceder en muchos de estos casos, hasta que el portador no explica el significado, cuesta entenderlo.

Una vez compartida la foto con el resultado final, una usuaria le preguntó a Pablo por el significado y tuvo problemas en explicarlo: “Es la molécula de la dopamina, cambiando elementos químicos por acordes pintados por seres humanos muy importantes para mí. Básicamente placer a base de canciones y amor…”.

Eso sí, no ha dado nombres de esas personas que son importantes para él. Lolo no podía más que darle las gracias, “Pablo me tratáis como si fuera uno más. Encantado de poder seguir tatuándote. Pronto nos vemos”.

Otra que no podía evitar decir algo era su compañera de concurso, Vega que no podía evitar acusarle de algo: “Copiota!!! Bienvenido al club de la formulación tatuada”.