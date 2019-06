40 cosas que no sabías sobre Fredi Leis por Fredi Leis

1. De mi familia soy el más: Trasnochador.

2. Una cualidad que resaltan mucho de mí: Perfeccionista.

3. La cualidad que yo mismo veo en mí: Creo que la sensibilidad.

4. Un secreto confesable: Forré una carpeta con pósters de las Spice Girls y los BackStreet Boys.

5. Comida favorita: Arroz.

6. Lo que más pereza te da: Madrugar.

7. Una causa social por la que luchar: Igualdad.

8. Mi prioridad en la vida: Mi familia y la música.

9. Algo que nunca haría: Algo en lo que no crea.

10. Lo que más escuchabas de pequeño: Michael Jackson y The Beatles.

11. El primer disco que te compraste: No recuerdo cuál fue el primero pero uno en concreto que escuché mucho fue Más de Alejandro Sanz

12. El primer concierto al que acudiste: El primer concierto, en plan grande con miles de personas, fue con 14 años: El Canto del Loco

13. La primera canción que aprendiste a tocar: La Banda Sonora de Titanic.

14. Algo que te relaje: El mar de Galicia.

15. Un destino para este verano: Me gustaría escaparme a Roma.

16. Un festival al que quieras acudir: Glastonbury.

17. Una palabra para describir cómo te sientes al cantar: Libre.

18. Tu palabra gallega favorita: "Doce" (Significa dulce, y me gusta el número)

19. El disco que más veces has escuchado: Recopilatorio de Michael Jackson.

20. La canción que no puedes dejar de escuchar en este momento: Acabo de estrenar La Faraona, así que sumando horas de composición, grabación y promo, creo que la he escuchado más de mil veces...

21. Me gustaría ver en directo a: James Bay otra vez.

22. Le pediría una foto a: Elvis Presley.

23. Mi último descubrimiento en la música: que depende de nosotr@s llevarla por buen camino.

24. Un sueño cumplido: Los escenarios.

25. Un sueño por cumplir: Los escenarios toda la vida.

26. Me encantaría colaborar con: Mon Laferte.

27. La cantante o el cantante más sexi: Cualquiera que se suba a un escenario y se emocione en medio de una canción

28. Me encantaría cantar la canción de: una que canté mucho y ojalá hubiese compuesto es Semilla en la tierra de Carlos Chaouen

29. La última serie a la que me he enganchado: Narcos.

30. Un libro que recomendarías: a una persona que se dedique a la música le recomendaría Cómo funciona la música de David Byrne.

31. Lo primero que haces al levantarte: Café.

32. Una manía: Trabajar con todo muy ordenado a mi alrededor

33. Un estilo de música que no tocarías: No creo en los estilos musicales o etiquetas, solo en las canciones, así que tocaría todo lo que me emocione de alguna manera

34. Un género musical con el que te gustaría experimentar: Hilando con la respuesta anterior, experimentaría con todo

35. Un concierto tuyo que recuerdes con más cariño: Madrid (La Riviera) 13 septiembre de 2018.

36. Un consejo que le darías al Fredi Leis de adolescente: Juégatela chaval.

37. Una ley que pondrías si fueses Faraón: Vendería pirámides y repartiría beneficios hasta que cada miembro de la población estuviese cubierto y satisfecho de por vida.

38. Un o una artista a quien le dirías “Ven, báilame”: Scarlett Johansson

39. A quién le dirías “No tienes ni idea”: Al que diga que algo es imposible.

40. La última vez que has dicho “Échame de menos”: Hace una semana cantando en México