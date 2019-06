Una travesti carcelaria, la nueva estrella de ‘La que se avecina’

El séptimo capítulo de la temporada 11 de 'La que se avecina' ha vuelto a contar con la "travesti del calabozo", un personaje que ya habíamos visto y por eso mismo ha sido aplaudido doblemente.

Tras una noche loca de Bruno y Fermín, ambos acaban entre rejas donde se la encuentran a ella que, como ya es habitual, no deja de hablar:

"La calle es un peligro, maricón. El otro día se llevaron por delante a la Priscila. Un viejo con un todoterreno de estos modernos con un radar antiatropellos que, claro, detectará peatones pero no putas y qué hago, ¿me quedó ahí en la acera? Ahí no se me ven las cachas y tengo que venderme, que la gente ya no para, se va a los chalés y a mí eso no me gusta. Está lleno de mafias que te explotan. Me gusta la calle, lo que es el trato directo con el cliente y mirarle a los ojos antes de bajarme al pilón", toda esa retahíla les suelta nada más verlos y sin casi respirar.

Bruno se lo monta con la travesti / Mediaset

Fermín no le aguanta pero Bruno está encantado: "Está siendo una noche brutal, estoy haciendo cosas que no he hecho nunca" dice con una sonrisa de oreja a oreja.

A lo que la travesti le responde: "Pues chico, pon la guinda y montándotelo con un travesti". Dicho y hecho y se enrollan ahí mismo, mientras a Fermín le dan arcadas.

"Amo a la travesti de la cárcel"

La reaparición del personaje gustó tanto que los seguidores pedían seguir viéndole de forma fija en la serie:

Mi personaje favorito de lqsa secundario es la travesti de la cárcel #LikeLQSA — El Gitano Sofísta 💫 (@ramongitano2345) 5 de junio de 2019

Yo quiero que la travesti del calabozo sea personaje fijo en la serie #LikeLQSA — Maria del Mar (@megias1968) 5 de junio de 2019

#LikeLQSA la travesti que tiene pase vip en la cárcel? Siempre está ahí 🤣🤣 eso si con distintos trajes 😂😂 — Jesús Soler (@GsusSoler) 5 de junio de 2019

Ahora solo queda que los guionistas estén de acuerdo y le den cada vez más espacio en una de las series de más éxito de los últimos años.