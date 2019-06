Taylor Swift se arrepiente de su confesión sobre Joe Jonas, y él responde

¿Alguna vez has recordado las locuras que cometiste de adolescente e, inmediatamente, has pensado en cómo fuiste capaz de hacerlo? Hasta a las grandes estrellas les ocurre.

Una de ellas es Taylor Swift, quien en 2008 visitó a Ellen Degeneres en su programa y confesó que dedicó el tema Forever & Always de su álbum Fearless a Joe Jonas, con el que rompió su romance en ese mismo año. "¿Sabes qué? Cuando encuentre a la persona correcta, estaré bien y él será maravilloso. Y cuando mire a esa persona, ni siquiera me voy a acordar de ese chico que cortó conmigo por teléfono en 25 segundos cuando tenía 18 años", confesó por aquel entonces.

Aunque estas palabras hayan cumplido más de 10 años, aún rondan por la cabeza de Swift. Tanto es así que en una reciente entrevista, de nuevo con Ellen Degeneres, confesó sentirse profundamente arrepentida de aquel momento. "¿Qué es lo más rebelde que hiciste durante tu adolescencia?", preguntó la presentadora.

"Probablemente cuando dejé mal parado a Joe Jonas en tu programa. Fue muy divertido. Sí, fue muy divertido. Tenía 18 años. Nos reímos de eso. Fui muy bocazas, sí. Cosas de adolescentes", dijo.

Esto ha llegado a oídos del mediano de los Jonas Brothers, quien ha demostrado con su respuesta que tanto él como la intérprete de ME! son ya dos adultos que han pasado página. "Es algo por lo que probablemente me sentí mal cuando era más jóven, pero al final yo ya he pasado página. Estoy seguro de que Taylor también ha pasado página y eso sienta de maravilla. Somos amigos y todo está bien. Éramos muy pequeños", declaró.

Actualmente, ambos viven sus vidas junto a la persona que los complementan. Taylor presume de novio de la mano del modelo y actor británico Joe Alwyn, que no tiene ningún interés en convertirse en objeto de la prensa rosa. Por su parte, ya todos conocemos la bonita historia de amor de Sophie Turner y Joe Jonas, quienes no se esconden de las cámaras.

Y tú, ¿hay algo que hiciste en tu adolescencia que te gustaría borrar de tu mente?