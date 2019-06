Estas son las claves de ‘Old town road’, la canción del padre de Miley Cyrus que lo peta en EE.UU.

Old town road lleva varias semanas en el nº1 de Billboard, la lista de canciones más vendidas en Estados Unidos, un tema de country trap que parece haber conquistado al país y que tiene una larga historia a sus espaldas.

La versión original de Lil Nas X se lanzó en 2018 y empezó a tener éxito gracias a unos memes. El remix junto a Billy Ray Cyrus, el padre de Miley, disparó su popularidad hasta convertirlo en el tema del momento en Norteamérica.

Estas son las claves de esta pista que tiene muchas papeletas para convertirse en una de las canciones del verano 2019.

#Gracias a un meme

Lil Nas X lanzó el tema en diciembre de 2018 y lo subió a Tik Tok donde se convirtió en el meme Yeehaw Challenge que permitía a los usuarios crear vídeos cortos con la canción. Su popularidad empezó a crecer a partir de ese momento.

#Sin apoyo familiar

Cuando el rapero decidió dedicarse a la música no contó con el apoyo de sus padres por lo que se fue a vivir con su hermana que se puso de su lado. Uno de los versos de la canción está inspirado en aquellos días en los que trabajaba duro para demostrar que iba a poder hacer lo que le gustaba y dormía tan sólo tres horas al día.

#Un beat comprado

El beat del tema lo creó un adolescente holandés llamado Kiowa Roukema, que se hace llamar YoungKio. Lo subió a BeatStars donde Lil Nas X lo compró por unos 30 dólares. Cuando descubrió los memes y vio que era su beat, se puso en contacto con él y acordaron que le acreditaría como productor.

#Nine Inch Nails

Lleva un simple de 34 Ghosts IV de Nine Inch Nails que YoungKio descubrió en youtube. El grupo lo había compartido con la licencia de Creative Commons que animaba a los fans a cambiar la canción para uso no comercial. Esto supuso un problema cuando el tema lo petó, Finalmente llegaron a un acuerdo y Atticus Ross y Trent Reznor, de Nine Inch Nails, fueron acreditados.

#Fichado

Cuando sacó el tema no tenía discográficas. Visto el éxito le empezaron a llover las ofertas. Finalmente se decidió a firmar con Columbia Records el pasado mes de marzo.

#Primer vídeo

Una primera versión en vídeo se compartió en diciembre de 2018 y en ella no aparecía el rapero. Estaba hecho a base de imágenes del videojuego Red Dead Redemption 2.

#Problemas de género

Billboard tiene una lista de ventas de temas country en el que podría haber entrado este tema y se habría convertido en nº1, sin duda. Pero hubo presiones por los capos del género y no dejaron que entrara en esta categoría. Algunos lo consideraron racista. Billy Ray Cyrus fue uno de los que apoyó a Lil Nas X con un tuit en el que decía: “Sólo los proscritos están prohibidos. Bienvenido al club”.

Lil Nas X le propuso un remix y lo sacaron en abril. La primera semana ya se convirtió en nº1 en la lista de streaming y poco después en la de canciones más vendidas.

#Segundo vídeo

En mayo se compartió un segundo vídeo en el que ya aparecían tanto Lil Nas X como Billy Ray Cyrus. Lo dirigió Calmatic que ya había firmado otros vídeos como Young, Dumb and Broke de Khalid o Bubblin de Anderson Paak.

El vídeo sitúa la acción en dos líneas de tiempo. Una nos lleva al viejo oeste de 1889 y la otra, a la actualidad. Los protagonistas aparecen vestidos de vaqueros.

Hay varios cameos que incluyen a Chris Rock, Rico Nasty, Diplo o Vince Staples, entre otros.

#Record

En tan solo una semana este remix consiguió 143 millones de streams en Estados Unidos y eso le ayudó a romper el record que tenía Drake hasta ese momento con In my feelings.