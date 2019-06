Bilbao BBK Live, más que un festival, una experiencia musical en plena naturaleza

El festival Bilbao BBK Live ya tiene listo el cartel para su decimocuarta edición, que se celebra los días 11, 12 y 13 de julio en el monte de Kobetamendi, y contará con las actuaciones de artistas como Rosalía, Thom Yorke, Liam Gallagher, Vetusta Morla, The Strokes, Weezer, Suede, el supergrupo de Damon Albarn The Good, The Bad & The Queen y otras propuestas de corte más urbano como las de MS Nina, Nathy Peluso, Cupido, Delaporte o Princess Nokia...

Rosalía se postula como uno de los platos fuertes del festival. La artista catalana está rompiendo todos los cánones con su último trabajo, El Mal Querer, y agitando la escena musical internacional con un elenco de colaboraciones de lujo junto a artistas como J Balvin o James Blake, además de las que están por venir.

Cartel del Bilbao BBK Live 2019. / Imagen cortesía del festival

Sin duda, serán excitantes las enérgicas actuaciones de tótems del indie rock como The Strokes o Weezer, el sugerente directo de Suede o el proyecto capitaneado por el líder de Radiohead: Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes. Otro que no ha querido perderse el Bilbao BBK Live es Damon Albarn, que actuará con su supergrupo The Good, The Bad & The Queen.

Por su parte, el exintegrante de Oasis, Liam Gallagher será una de las figuras destacadas del jueves 11 de julio. Presentará en directo las canciones de su próximo álbum, cuyo título rezuma reivindicación: Why My? Why Not.

MS Nina / Imagen cortesía del festival

Las propuestas infalibles de Hot Chip, el dúo Delaporte, Cut Copy o Laurent Garnier nos harán bailar durante las noches del festival, disfrutaremos con las exquisitas propuestas de electrónica a cargo del chileno Nicola Cruz con un set live y The Blaze, mientras que las eminencias de la electrónica belga 2manydjs se encargarán del fin de fiesta.

Vetusta Morla y Pony Bravo se encargarán de demostrar que el indie patrio está en buenas manos. La sección urbana del festival estará a cargo de MS Nina, una de las grandes figuras del reggaeton en nuestro país, Nathy Peluso, una artista tan genuina como inclasificable, Cupido, responsables de la nueva movida canaria o Mueveloreina, con un directo que conjuga trap, ritmos tropicales y letras directas a la yugular.

El festival apuesta también por nuevas generaciones de artistas como Brockhampton, Vince Staples, Princess Nokia, Idles, Shame... y espacios únicos como Basoa, el bosque de la electrónica del festival y Lasai, un rincón para disfrutar del placer de bailar a bajas revoluciones.

Más que un festival, una experiencia

Las propuestas musicales y artísticas son el centro del Bilbao BBK, pero ninguna de ellas se entendería sin factores como la montaña, un recinto natural clave en el monte Kobetamendi, así como la sostenibilidad y el arte.

/ Imagen cortesía del festival

Conexión entre moda y música

El diseño se hará notar en Bilbao BBK Live con una colección cápsula exclusiva creada para la ocasión. Se trata de una alianza entre Bilbao BBK Live y BIAAF, (Bilbao International Art & Fashion), plataforma de referencia de apoyo al diseño de moda emergente internacional.

Jóvenes diseñadores de las escuelas más vanguardistas de todo el mundo han lanzado sus propuestas de colección cápsula para la edición de este año. Inti Núñez y Erica Oubiña, graduadas de ESDEMGA Universidad de Vigo, han sido las jóvenes creadoras seleccionadas entre diseñadores de todo el mundo.

Encuentra aquí más información sobre la conexión entre la moda y la música en Bilbao BBK Live.

Precios e información práctica

Los abonos de tres días para el Bilbao BBK Live pueden adquirirse en la web del festival por 160 euros, el abono + camping por 175 euros o la entrada de día por 62. Consulta aquí todos los precios de abonos y entradas de día.

/ Imagen cortesía del festival

Para organizar tu viaje al festival, el web oficial del BBK Live dispone de un apartado para planear tu estancia al detalle. Desde cómo llegar y acceder al concierto, dónde alojarte - con opciones para todos los bolsillos, desde camping hasta hotel-, tips e información práctica sobre la ciudad de Bilbao... y todas las facilidades para disfrutar de la música en plena naturaleza.

Y también información práctica aquí: https://www.bilbaobbklive.com/es/info-util/informacion-general/