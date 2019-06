Aitana presenta ‘Spoiler’: del descarte de ‘Tráiler’, al reto por cumplir de la artista

"El álbum más importante del pop hecho en este país este año". Con esta carta de presentación, Tony Aguilar ha recibido en la Sala Equis de Madrid a la gran protagonista de esta semana: Aitana. Este viernes se publica su primer trabajo discográfico al completo y el locutor de LOS40 ha sido el encargado de conducir la puesta de largo en una presentación en la que la cantante ha desvelado todas las claves del sucesor de Tráiler.

#SPOILER. "Estoy muy orgullosa de este disco", ha dicho la catalana de su primer LP, haciendo especial hincapié en el tema que acaba de lanzar. "Todas las canciones son mis hijas, pero Con la miel en los labios es una de mis favoritas. Tiene algo especial. El día que la compuse con David Santisteban salí del estudio emocionada y bastante perjudicada. Además me llena mucho cuando la canto".

Con la miel en los labios es la balada que Aitana compartió hace unos días para promocionar en lanzamiento de Spoiler. Sin embargo, la artista optó por Nada sale mal como primer single oficial del disco. "Quise que fuera el primer sencillo porque el que no arriesga no gana. Es un mensaje sobre todo para mí, porque siempre he sido muy insegura y poco a poco lo soy menos gracias a esta profesión. Además es una canción diferente a Teléfono y Vas a quedarte y también quería mostrar esa versatilidad".

Videoclip oficial de 'Nada sale mal', el primer single de 'Spoiler'

Aitana también se ha pronunciado sobre Me quedo, la esperada colaboración con Lola Índigo que en realidad fue un descarte de Tráiler. "Hice Me quedo hace un año durante las sesiones de composición con El Guincho, pero le faltaba algo. Hace dos meses coincidí con Mimi en el estudio, se la enseñé y le dije: '¿No te gustaría poner algunos versos y hacer esta canción juntas?'. Ha sido una decisión de última hora y os va a gustar".

La estrella pop también se ha pronunciado sobre Cristal, el track nº 11 de Spoiler y la canción que más le costó sacar adelante: "Fue muy duro hacer esta canción porque quería que hablara de mí. Me sentía un poco de cristal porque todos intentaban protegerme por todo lo que estaba pasando de repente. Pero hay veces que no necesitas esa proyección, necesitas caerte y ver el error para poder seguir adelante".

#COLABORACIONES. En el proceso de creación de Spoiler, Aitana se ha dejado ver en el estudio con muchas figuras consagradas de la industria musical, como Vanesa Martín, Dani Martín y C. Tangana. Sin embargo, la cantante solo se codeará en el disco con su excompañera de Operación triunfo. Dicho lo cual, ¿qué pasará con el resto de alianzas?

"Las canciones con Vanesa Martín y Dani Martín no van a estar dentro de Spoiler porque hasta que no estén perfectas no quiero gastar estos dos cartucho".

Sí ha confirmado una futura colaboración con Sebastián Yatra, mientras que su tema con C. Tangana está en el aire: "Estuvimos componiendo y salió algo guay, pero no sabemos qué va a pasar con esa canción".

#PLAY TOUR. Durante la presentación de Spoiler también ha habido tiempo para hablar de la primera gira en solitario de Aitana: Play Tour. "No sé lo que es estar sola encima de un escenario durante una hora y media, pero es un reto que espero cumplir".

El repertorio de esta gira de conciertos será de 22 canciones. Además, la intérprete de Lo malo ha desvelado que todo el estilismo de Play Tour correrá a cuenta de la conocida diseñadora Ana Locking.