De tregua navideña a himno futbolístico: ‘All together now’ de The Farm

Aunque con el tiempo se convirtió en un himno futbolístico, no hay que olvidar que All together now se inspira en un hecho histórico: la 'Tregua de Navidad' de la I Guerra Mundial en 1914. Fue un hecho insólito, un breve 'alto el fuego' no oficial en el que soldados de ambos bandos salieron de sus trincheras y sustituyeron las balas por villancicos. Aliados y alemanes, unidos en 'tierra de nadie', se intercambiaron pequeños regalos e incluso jugaron al fútbol.

La canción más famosa de The Farm, All together now, entró en la lista de LOS40 el 13 de abril de 1991 y permaneció diez semanas consecutivas, hasta el 21 de junio.

Aunque el hit de la banda de Liverpool debutó en el puesto nº 31 de la lista, su ascenso a la cima de los principales fue imparable semana tras semana. El 8 de junio de 1991 llegaba al nº 1. En mayo de ese año, los componentes de The Farm visitaron el estudio Paul McCartney de LOS40 presentaron su álbum Spartacus. El grupo, formado en Liverpool a principios de 1983, estaba inicialmente integrado por Peter Hooton, Steve Grimes, John Melvin y Andrew John 'Andy' McVann. Este último murió a los 21 años durante una persecución policial en 1986. La banda dedicó el disco a sus padres.

El cantante Peter Hooton escribió la letra inspirado en la conocida como 'Tregua de Navidad' que tuvo lugar durante la 1ª Guerra Mundial en 1914. Fue un breve alto el fuego no oficial entre las tropas alemanas y británicas. La víspera de la Navidad, el 24 de diciembre de 1914, los soldados de ambos bandos dejaron las armas, salieron de sus respectivas trincheras y se encontraron en 'tierra de nadie', intercambiándose pequeños regalos: whisky, cigarrillos, dulces, botones… También jugaron al fútbol. Hoy en día existe una cruz en esa ‘Tierra de Nadie’ que conmemora la histórica tregua.

The Farm - 'All Together Now'

Hooton escribió el tema para dar a conocer ese hecho insólito: "Yo ya sabía sobre la tregua no oficial de diciembre de 1914 entre los alemanes y los británicos, pero pensé que en ese momento no habría mucha gente que lo supiera, así que yo estaba firmemente determinado a hacer público este admirable gesto de humanidad en medio de los horrores de esa guerra de trincheras". El mensaje de All together now es el de dejar las diferencias a un lado y unirse, aunque solo sea por un día. Según Hooton: "La canción es sobre unidad y humanidad".

Desde su concepción inicial hasta llegar a la versión que hoy todos conocemos de All together now, pasó mucho tiempo. Inicialmente, la primera vez que The Farm grabó la canción se titulaba No man's land (Tierra de nadie). Fue en 1983, en una sesión de John Peel (Peel Sessions). Esa versión era más agresiva, con una instrumentación a ritmo de ska frenético. Además, según cuenta Hooton: "Originalmente tenía seis versos y no había un coro reconocible, pero se convirtió en favorita de la gente en esos primeros años de The Farm, en los 80's".

Una base musical barroca

Los acordes que The Farm utiliza en la canción son los del Canon en Re Mayor, del alemán Johann Pachelbel (de 1680), una de las piezas más conocidas del barroco. "Durante muchos años nuestro guitarrista Steve Grimes me estuvo sugiriendo que intentáramos encajar la letra de 'No man's land' con una pieza de música clásica de Pachelbel. He perdido la cuenta de las veces que me lo dijo, pero no fue hasta 1989 cuando realmente lo intentamos. Tenía razón. Funcionó de forma soberbia, pero todavía no teníamos coro. Grabamos una versión para la BBC en Septiembre de 1990 y después lo llevamos a los estudios Mayfair en Primrose Hill para afinarla".

La producción es de Graham 'Suggs' McPherson, uno de los miembros fundadores de Madness. Se grabó en los estudios Mayfair durante el otoño de 1990. Así detalla todo este proceso Peter Hooton: "Después de escribir un coro adecuado que capturaba el espíritu y el sentimiento de la canción, la grabamos en Mayfair con Suggs y Terry Farley en la producción. Suggs nos sugirió que acortáramos los seis versos y los dejáramos en tres… no podía ser un single tan largo. También descartó gran parte de la música de la primera mitad de los coros. Funcionó, y todos estuvimos encantados con el resultado. Pero no tenía ni idea de que pudiera capturar la imaginación del público, de que pudiera llegar a ser tan popular".

Carl Hunter, Keith Mullin, Steve Grimes y Peter Hooton, The Farm, en un directo en 1995. / Martyn Goodacre/Getty Images

El vídeo de la canción está dirigido por Angus Cameron. "Queríamos un vídeo que se adaptara a la canción. La idea era invitar a nuestras familias a ir a Londres y grabarlo en un pub, en blanco y negro. Consideramos hacerlo en Liverpool, pero temimos que se corriera la voz y acudiera demasiada gente, así que lo descartamos. Se eligió un pub cercano al 'Sheperds Bush Empire', era frecuentado por gente mayor, muchos ellos procedentes de Irlanda. Excepto algunos extras, la mayor parte de la gente que aparece en el vídeo son familiares del grupo. Hay un momento conmovedor en el que mi tío George, un veterano de Dunkerque y del desembarco de Normandía, hace 'playback' en el primer verso con la ayuda de algo de whisky para calmarlo".

All together now se incluye en el género 'Madchester', término acuñado para definir la escena musical del rock alternativo que se desarrolló en Mánchester (Reino Unido) a finales de los años 1980 y principios de los 90. El movimiento tomó su nombre del EP grabado por Happy Mondays en el año 1989, titulado "Madchester Rave On (Hallelujah)". Mezclaba el rock psicodélico, el indie, rock alternativo y la música dance. La canción se vincula con algunos los temas favoritos de The Farm: socialismo, fraternidad y fútbol.

Desde entonces ha sido utilizada por numerosos equipos de futbol y se ha convertido en un himno futbolístico. También la empleó el Partido Laborista para su campaña a las Elecciones Generales de 2017.

Uno de los momentos más emocionantes fue cuando el grupo The Farm cantó All together now en el mítico Anfield para la hinchada del equipo de su ciudad, el Liverpool, en marzo de 1994. Fue antes del último 'Merseyside derby', encuentro que enfrentó al Everton y al Liverpool, los dos principales clubes de fútbol de Liverpool (Merseyside, Inglaterra).