Originals, el disco póstumo de Prince en su 61º aniversario

Originals es el nuevo album de Prince que desde hoy ya está disponible en exclusiva en TIDAL. Un disco con el que la familia del músico de Mineápolis celebra el que hubiera sido su 61º aniversario.

Este proyecto musical se ha creado directamente del archivo de grabaciones de Prince. Contiene 15 temas, 14 de ellos inéditos, que destacan el impacto que Prince tuvo en la música moderna y en la formación de las carreras de muchos artistas.

La elección de las canciones que forman parte de Originals ha dependido de Jay-Z y Troy Carter quien de forma colaborativa con The Prince Estate, la familia del músico, han dado forma al listado definitivo.

1. Sex shooter

2. Jungle love

3. Manic monday

4. Noon rendezvous

5. Make-up.

6. 100 mph

7. You're my love

8. Holly rock

9. Baby, you're a trip

10. The glamorous life

11. Gigolos get lonely too

12. Love... thy will be done

13. Dear Michaelangelo

14. Wouldn't you love to love me?

15. Nothing compares 2 u



Con el espíritu de compartir la música de Prince con sus fans como él quería, el álbum estará disponible para su escucha en calidad Master en la opción de suscripción HiFi de TIDAL.