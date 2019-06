'Happiness Begins' de Jonas Brothers ya está aquí, pero, ¿qué canción te identifica?

El regreso de los Jonas Brothers ha protagonizado los sueños y delirios de millones de personas alrededor del mundo, y cuando lo hicieron oficial en febrero de este año, muchas no asumían que su sueño se había acabado. Era real y verídico: Joe, Kevin y Nick han vuelto para hacer feliz a todo un planeta.

El trío de hermanos anunció su regreso con el lanzamiento de Sucker, su primer gran hit que ha sonado, y sigue haciéndolo, en las radios de todo el mundo. Después llegó Cool y, posteriormente, el anuncio del lanzamiento de su nuevo álbum Happiness Begins.

Parecía que el 7 de junio quedaba muy lejos, pero ese día ya ha llegado y sus fans pueden volver a fangirlear con los 14 temas que nos desvelan, 12 de los cuales son totalmente inéditos.

Con unos ritmos de pop, pop/rock e, incluso, R&B, este quinto álbum de estudio llega para marcar un antes y un después en la historia de la industria de la música actual. De entre todos sus hits, hemos de destacar los títulos de algunos de ellos con los que la firma de LOS40 se siente identificada, y con los que no podemos dejar de darlo todo.

I Believe

Con unos hipnotizantes sonidos pop, este tema también cuenta con una base de R&B y unos agudos que nos recuerdan a algunos de los hits de The Weeknd. Desde el primer segundo, I Believe se convierte en esa canción que desees que suene en la playlist que reproduces al acabar el día, o cuando estás en modo romantiqueo con esa persona especial. Relax y buenas vibras recorren cada nota musical.

Rollercoaster

Prepárate porque tu verano estará patrocinado por los sonidos de este hit. Con un comienzo calmado, las voces de Joe y Nick y los sonidos de la guitarra de Kevin se unen en una canción que, tal y como indica su título, es una auténtica montaña rusa. Después de este comienzo, el tempo va aumentando con el paso de los segundos hasta que alcanza su mayor éxtasis en el estribillo. De nuevo, usan el pop pero una base de un género completamente distinto, pues los ritmos electrónicos también suenan tímidamente. Pero eso no es todo. Entre sus versos podemos escuchar las palabras que ponen el título al disco: Happiness Begins.

Love Her

Como no podía ser de otra manera, el disco también trae baladas. Love Her es una de ellas que, desde que escuchamos sus primeros acordes, nos acompañan unos chasquidos y unos ritmos que nos recuerdan a los que suenan en Closer de Halsey y The Chainsmokers. Este romántico tema nos cuenta la historia de aquel amor que sientes hacia una persona que es tu polo opuesto. No puedes evitarlo, la amas y siempre vuelves a ella.

Every Single Time

Con unos sonidos energizantes y pegadizos, los Jonas vuelven a la marcha con los ritmos que más les caracterizan: el pop/rock. Every Single Time es de esas canciones que, solo con escucharla una vez, tu cuerpo asimila que no será la última. Te invita a reproducirla en tus auriculares durante algún viaje y, si es en coche, a bajar las ventanillas y hacer pequeños movimientos con la cabeza al ritmo de los golpes de su base instrumental. Al igual que en Love Her, en este hit también escuchamos la historia del amor que sientes hacia una persona pero, en esta ocasión, no solo es tu polo opuesto sino que además ella solo siente deseos físicos, nada más.

Si algo tenemos claro es que Jonas Brothers han madurado sus sonidos, adaptándose a los ritmos actuales pero sin ignorar su propia esencia. Ya no escuchamos el pop/rock que nos ofrecieron con S.O.S o Burnin' Up, pero sí encontramos sonidos que nos recuerdan a ese Paranoid o Lovebug.

Ahora es tu turno. Ya que has conocido las que, para nosotros, son las canciones más destacadas de este nuevo disco, además de las ya escuchadas Sucker y Cool, ¿cuáles son las tuyas? O, mejor dicho, ¿cuál de todos estos 14 temas te identifica? ¡Haz nuestro test!

'Happiness Beings' de Jonas Brothers ya está aquí, pero, ¿qué canción te identifica?

Sea cual sea la canción que más te identifica, ve repasándola a diario porque sonará en directo muy pronto. Los próximos 16 y 17 de febrero, nuestros protagonistas pisarán los escenarios de Madrid y Barcelona de la mano de LOS40 para ofrecer un espectáculo único. ¡Y con casi todas las entradas agotadas! ¿Te lo vas a perder? Hazte con tu entrada.