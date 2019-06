Shailene Woodley comparte su truco para mantener los dientes blancos

Shailene Woodley es una de esas atípicas estrellas de Hollywood que lejos de sucumbir a los lujos de su estatus, mantiene un tipo de vida alternativo que no deja de sorprender cada vez que hace una revelación.

La actriz está en etapa de promoción ahora que se ha estrenado la segunda temporada de Big Little Lies y va de entrevista en entrevista revelando detalles de su curiosa vida.

Ellen DeGeneres todavía está intentando asimilar que Woodley no use hilo dental en su higiene bucodental. Ella tiene otros métodos para mantener los dientes blancos. Durante la entrevista, la presentadora le propuso participar en un juego en el que tenía que admitir o desmentir algunas de las cosas que se han dicho sobre ella.

Fue en ese momento cuando confesó que su truco para los dientes blancos no tenía que ver con el hilo dental sino con comer arcilla y usar aceite de sésamo. Un truco de belleza que no tengo claro que todo el mundo quisiera probar.

Su estilo de vida, desde luego, no es nada tradicional. Ya en 2013 nos dejó a muchos con la boca abierta cuando desveló en una entrevista con Flaunt que “recolecto mi propia agua de manantial cada mes. Voy a una granja para conseguir mi comida. Hago de todo, desde mi propia pasta de dientes hasta mi propia loción para el cuerpo y aceites faciales. Hago mis propios medicamentos; No los consigo de los doctores. Yo hago mi propio queso. Es muy atractivo para mi alma”.

Y en ese estilo de vida tan alternativo también hay que incluir sus rarezas tecnológicas. Ha reconocido que usa un móvil Motorola con tapa (vamos, nada de las últimas novedades en telefonía) y que no utiliza whatsapp, algo que ha logrado aislarla socialmente.

“He perdido unos cuantos amigos, es cierto, pero supongo que no eran verdaderos amigos. No soy muy buena manteniendo el contacto, no se me da bien comunicarme. Tiendo a desaparecer. Y sé que eso no funciona para mucha gente, acabas por descubrirlo muy rápido”, aseguraba en una entrevista con Sunday Times.

“Me di cuenta de que me pasaba todo el tiempo mirando fotografías o correos electrónicos antiguos cuando estaba en taxis, o en el metro o en un restaurante, en lugar de tratar de ser productiva. Y era una sensación que odiaba. Ahora noto que estoy mucho más presente en mi día a día”, aseguraba sobre esta decisión.