Manuel Carrasco cumple el sueño de uno de sus fans en su último concierto

Que la música tiene un poder que es difícil de catalogar, es algo que a estas alturas ya tenemos asumido. Pero, a veces se nos olvida que esa música viene de artistas que son capaces de crear esas melodías que nos dan la vida.

Uno de los que logra crear mayor número de sensaciones con lo que hace es Manuel Carrasco que cada día tiene más seguidores que han empatizado con esa forma de expresarse que le sale tan de dentro.

Buena prueba es el éxito de La cruz del mapa, la gira que le mantiene recorriendo nuestro país de punta a punta, compartiendo con todos esas nuevas canciones que han logrado catapultarle a la galaxia de artistas de nuestro país.

Después de muchos años dedicado a la música y demostrando que siendo fiel a su forma de entenderla acabaría por darle frutos, ahora está disfrutando del cariño de la gente y de la crítica. Sus conciertos son auténticas fiestas donde cada cita consigue enamorar, aún más, a los suyos.

Por eso, cuando hace unos días compartió el vídeo de un niño que se emocionaba al recibir como regalo entradas para su concierto, no nos sorprendió aunque sí que nos conmovió como a él. “Me llega este vídeo y solo me sale emocionarme…amigo me gustaría darte un abrazo fuerte a ti y a tu madre. Nos vemos en Granada”, escribía en sus redes junto al vídeo que recogía ese emotivo momento.

“Aaaaayyyy!!!! El sentido de las cositas”, comentaba por aquel entonces Vanesa Martín. “Qué bonitooooo. Joe, me ha emocionaedo”, añadía India Martínez. Diana Navarro también quería dejar claro que “ese es el sentido de nuestro trabajo”.

Y claro, si algo tiene Manuel es que es un hombre de palabras y más si hay un niño por medio. Su última cruz fue en Granada y allí cumplió su palabra. “Y como te dijo tu mamá, en primera línea…”, escribía junto a las fotografías del momento en el que ese pequeño pudo hacer realidad su sueño de conocer a su ídolo.

El cantante no dudó en subir al escenario al niño del vídeo para darle las gracias por su apoyo y para demostrarle que, a veces, los sueños se hacen realidad.

“Único en la vida, el momento, el conciertazo, único Manuel Carrasco y su gente (hermano, padres, equipo de seguridad, Pepe el Caja,…), seres humanos especiales que hay en la vida, por su ternura, cariño, cercanía,… No solo lo subió al escenario, sino que lo dejó entrar antes al concierto y luego pudo abrazarlo después del concierto. Iván y nosotros, sus padres, les estaremos agradecidos de por vida a ellos y a todos los que han hecho posible que mi hijo sea el más feliz del mundo. Lo recordará, y lo recordaremos en lo más profundo de nuestros corazones”.

Y no se quedaba ahí, la madre del chaval también ha querido dar las gracias a “todos los fans de Manuel carrasco por las muestras de cariño con el mayor respeto y cercanía a Iván”.