9 de 13 La pareja no se ha dejado ver junta desde la gala de los Óscar. El pasado mes de mayo, la modelo acudía sola a la Gala del MET aunque no quiso explicar la ausencia de su chico. La crisis de Irina Shayk y Bradley Cooper parece haberse acentuado tras el rodaje de Ha nacido una estrella y su situación ahora es muy delicada según afirman fuentes cercanas a su entorno: "Las cosas no están bien. Ninguno de los dos es feliz. La relación pende de un hilo. Si todavía siguen juntos es por su hija, la pequeña Lea De Seine".